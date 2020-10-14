12家公車勞檢出爐「司機過勞通通違法」　北市擬祭出985萬天價罰單

▲台北市勞動局「台北市市區客運業駕駛人員勞動專案檢查結果公佈」記者會，勞動局長陳信瑜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區日前一輛藍26路公車衝上人行道，造成1死1傷悲劇，使司機過勞問題再度備受外界討論。北市勞動局為避免市區客運司機因長時間過勞導致勞動權益損害，14日召開記者會公布12家客運勞檢結果，發現檢查的12家客運業者通通違法。

勞動局14日上午召開「台北市市區客運業駕駛人員勞動專案檢查結果公佈」記者會，勞動局表示，日前對市區客運業者執行監督專案檢查計劃，針對客運司機勞動條件及職場健康保護進行調查，結果發現，北市能管轄到的12家客運業者中，12家客運業者全數違法。

勞動局指出，此次檢查實施時間為2020年8月3日至9月10日，為期一個月，違反《勞動基準法》的業者，以集團來看，中興大業集團的中興大業巴士有6項缺失、光華巴士有6項缺失、指南汽車客運4項缺失，退輔會系統的欣欣客運5項缺失、大南汽車客運1項缺失，大都會集團的大都會客運1項缺失、首都客運1項缺失、台北汽車客運1項缺失，東南汽車6項缺失，新店客運3項缺失，大有巴士2項缺失，三重客運1項缺失。

至於違反的各項條文，勞動局提到，有7家違反第34條第2項「輪班間隔未有11小時」，7家違反第35條未有30分鐘休息時間，5家違反32條第2項超時工作。部分違規行為已有改善，例如多數業者工作規則已依現行法令修正，以及平日與休息日加班費、國定假日出勤工資漸已補足，但工時過長、休息不足問題仍普遍存在，包括超時工作、長時間駕駛未給予30分鐘休息、輪班間隔未有11小時休息。

勞動局舉例，有A司機於某日上午9時10分上班，晚上11時48分才下班，隔日又於早上6時40分出勤，故屬更換班次，輪班間隔休息僅6小時52分，違反輪班間隔休息不足11小時規定。

另外，有B司機當日行車時間為中午12時至晚間11時16分，然而跑第1趟至第2趟次間隔為0分鐘，第2趟至第3趟間隔僅9分鐘，第3趟次至第4趟次間隔僅7分鐘，單日未有連續30分鐘休息時間。

關於裁罰金額部分，勞動局指出，此次預計總金額突破以前紀錄，總預估為985萬元，近1000萬元罰鍰，不過目前許多業者都還在做相關陳述，僅三重客運、大南客運罰單已開出。

關於前三高裁罰金額的集團，勞動局說，都是中興大業集團，預估對中興大業巴士裁處277萬元，光華巴士預估裁處224萬元，指南汽車客運預估裁處192萬元，不過業者都還可做陳述。另外，已經確定裁處的部分，分別為三重客運40萬元，大南汽車客運2萬元。

台北市勞動局長陳信瑜表示，公車司機是所有乘客的家人，呼籲違反次數較多的集團可以盡快改善，否則會加重處罰，也對於已經有進步業者則給予肯定，畢竟大眾運輸事關人命。

陳信瑜提出3項呼籲，第一，還是會加強稽查疲勞3法條檢查，希望能與業者達成共識，到年底前達成0肇事的目標，盼開始做一些路線或排班調整，不要發生超時工作情況。第二，會加強與交通主管機關的橫向配合，從補貼政策上來提升行車安全。第三，職安管理健康部分，事實上這2年跟業者相關配合當中有很大進步，希望落實對司機身心靈健康管理。

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