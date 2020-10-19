吳怡農「全民在家當兵」背後秘密！律師分析「美國算盤」：發國難財

▲葉慶元指出，「國土防衛隊」意味著美國能持續賺取「國難財」。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

中共軍機近日頻繁擾台，新境界基金會副執行長吳怡農提出「在家當兵」的議題，引起許多熱議，還因此被退輔會主委馮世寬罵「渣男」。對此，律師葉慶元分析，這是希望台灣長期處於衝突狀態，美國才能持續發「國難財」。

對此，律師葉慶元說，民進黨提出的「國土防衛隊」政策意味著，若中共武力犯台，美軍不會來，但美軍希望台灣與阿富汗、中東的狀況相同，長期處於衝突狀態，才能拖住對岸，還疼透過提供台灣武器的方式，持續賺取「國難財」。

吳怡農先前曾說，由於戰爭型態改變，「平時」與「戰時」的界定愈來愈模糊，社區安全工作尤其重要，但多數當過兵的人都認為，軍中訓練缺乏實質意義，還很浪費時間，教召也流於形式，民眾對國防缺乏信心。

▼吳怡農提出「國土防衛隊」的議題，被馮世寬罵「渣男」。（合成圖／ETtoday資料照）



因此，吳怡農建議，國家應該考量「國土防衛」的重要性，在社區組織具有抵抗力的「國土防衛部隊」，讓民眾有意願投入，直接「在家當兵」，形成有意義、結構化的全民皆兵模式。而吳怡農的言論也引起許多熱議。

當時退輔會主委馮世寬聽見吳怡農的言論，還曾說「那個是渣男啦，不要聽他的」，後來又再改口「吳怡農是個充滿智慧的年輕人」，但有些想法偏離主題，台灣目前最重要的是全民國防，他喊「渣男」也並非針對私事，只是代表這項計畫不值得考慮。

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