「這件事」被罵渣男？　黃暐瀚分析馮世寬跟吳怡農的「新仇舊恨」

▲馮世寬、吳怡農。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

退輔會主委馮世寬因不認同民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農主張「在家當兵」，因此在受訪時脫口罵了「渣男」，引發熱議。而網路上就有人討論馮世寬可能把吳怡農跟「某發言人」搞錯了，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，馮世寬跟吳怡農有「新仇舊恨」，因此馮世寬絕對沒有搞錯人，「渣男」說的就是吳怡農。

黃暐瀚表示，有很多人討論馮世寬是不是搞錯人，還是搞錯「渣男」的意思？又或者他是想講「宅男」，講成了「渣男」？但他認為，「不可能」。

黃暐瀚表示，一個多月前，漢光演習發生翻舟意外（七月）之後，吳怡農曾提出演習是表演的批評，當時馮世寬就很不認同，還叫大家不要聽「外人」的話，不要理會他；而事隔一個多月，記者問馮世寬吳怡農主張的「在家當兵」，他先追問了記者「誰講的？」記者告知市吳怡農說的後，馮世寬一秒鐘從嘴巴吐出「那個渣男啦～」

因此，黃暐翰認為，「馮世寬不可能搞錯，他清楚明白，他說的，就是吳怡農，無誤」，這是「新仇舊恨」，這是長期「理念不合」，儘管後續感覺「被改口」、「被道歉」，馮世寬也沒有說他「認錯人」或是「認同吳怡農」。

不過，黃暐翰也疑惑，不認同一個人的言論，通常不會用「渣男」來形容人家，到底馮世寬心裡想的是什麼？只有他自己知道。

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