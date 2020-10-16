罵「渣男」惹錯人？馮世寬急改口　蘇貞昌訓斥：不該這樣形容吳怡農

▲吳怡農提出「全民在家當兵」的聯合國土防衛理念。（圖／取自吳怡農臉書）

記者許力方／台北報導

民進黨智庫、新境界基金會副執行長吳怡農建議「全民在家當兵」，提出聯合國土防衛理念，被退輔會主委馮世寬批評是「渣男」，要大家別聽他的，隔天又急著改口稱他「有智慧的年輕人」。行政院長蘇貞昌16日赴立法院施政報告總質詢，被問及此事，他斥責「不應該形容人家是渣男」，可以不同意見討論。

中共軍機近來頻煩擾台，吳怡農提出「全民皆兵」，主張在家當兵的方式將國防深植於日常生活，成為國防的穩固基礎。馮世寬15日受訪時痛批「那是個渣男啦！不要聽他的」，隔日改口說「不記得我有講渣男」，稱雙方私下交情要好，吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但有一些想法偏離主題，他非常不喜歡。

▲馮世寬罵吳怡農「渣男」引發爭議。



事實上，吳怡農的伯父吳乃仁出身台中望族，家境富裕，擁有哈佛大學政治學碩士學位，曾在戒嚴時期投入黨外運動，擔任黨外編聯會會長，參與創辦《新潮流雜誌》，被稱為「黨外十八飛鷹」之一，是民進黨新潮流系內大老，與邱義仁、林濁水和洪奇昌等齊名，合稱「新潮流四大天王」。

蘇貞昌16日前往立院總質詢，會前受訪被問及如何看待「渣男說」，他公開斥責「不該形容人家是渣男」，都是關心國家、國防安全，大家意見不同，應該要要充分討論。提到在台殺害女友潘曉穎的陳同佳，蘇直呼，「他只講渣男太客氣了，他是個殺人犯」。

蘇貞昌說，陳同佳案涉及到司法管轄權跟很多公權力的運作，香港政府應該跟台灣政府就有關司法互助等進行，他非常同情被害者的父母，也希望就近要求香港政府趕快讓殺人犯繩之以法，不要讓陳同佳在香港趴趴走。

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