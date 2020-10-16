馮世寬笑回吳怡農：大家重視全民國防就好，對不對！

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農提出「國土防衛部隊」、「全民皆兵」的想法，主張國人能「在家當兵」成為國防的穩固基礎，但卻遭退輔會主委馮世寬罵「渣男」。吳怡農15日晚間透過臉書再度重申立場，而馮世寬16日上午在立法院則是笑回「大家重視全民國防就好，對不對」，並未再多做其他回應。



馮世寬15日上午赴立法院外交及國防委員會處理《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，他在會前受訪時痛批吳怡農，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。

至於吳怡農提出組成「國土防衛隊」的想法，馮世寬則再次強調，自己主張全民國防，只要離開這個主題都是錯誤的，「我不聽他的主張，我就不理他」。

馮世寬隨後在質詢時解釋，「我的意思是不要理他，我不記得我有講渣男」，代理會議主席、民進黨立委蔡適應也笑說，他相信馮世寬是個有風度教養的人，不會講這些沒有禮貌的話。

馮世寬說，吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但是有一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。他認為，台灣現在最重要的是全民國防，「我講渣男絕對不是因為他個人是渣男」，只是這項計畫不值得考慮。

馮世寬也強調，他不至於要傷害吳怡農，且自己私底下與吳怡農還蠻要好的，「希望他不要太難過，我不是故意的」。

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