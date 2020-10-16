在家當兵惹議！　吳怡農重申「國土防衛部隊」：提高侵台代價嚇敵

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農提出「國土防衛部隊」、「全民皆兵」的想法，主張國人能「在家當兵」成為國防的穩固基礎，但卻遭退輔會主委馮世寬罵「渣男」，引發熱議。對此，吳怡農15日晚間透過臉書再度重申立場，是希望透過「全民的參與」，讓敵人看到台灣社會有堅強的防衛能力和抗敵意志，這就是所謂的「全民防衛」。

吳怡農表示，在「全民防衛」的概念上，主要強調「全民的參與」，讓敵人看到並且相信，台灣社會有堅強的防衛能力和抗敵意志，提高侵台的代價，才有嚇阻敵軍的效果，這是避免戰爭發生的關鍵。

吳怡農指出，「全民防衛」實踐的方式是讓每個社區都有應變和抵抗的能力，一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」；也就是我們每個人都能在居住的地方，保護家園；而這個「全民防衛」的概念，遠大於國防部目前規劃的「後備」需求。

吳怡農強調，如果社會對這個構想有共識，再來釐清技術面的細節，從組織到訓練到裝備。但千萬不要本末倒置，拿技術問題來作為拒絕改革的藉口；他重申，「只要戰略目標一致，任何技術細節都可討論，也應該被討論，以尋求最佳方案。」

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