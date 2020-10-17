台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖　黃偉哲：一起追火車開心快樂過週末

▲台南火車節「驛藝生輝：追雲去」活動，市長黃偉哲17日下午至善化火車站，與市民鄉親一同歡迎「動力火車」開唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市政府為慶祝「車站百二、市制百年、升格十年」，特別與台鐵局合作舉辦台南火車節「驛藝生輝：追雲去」活動，市長黃偉哲17日下午至善化火車站，與市民鄉親一同歡迎「動力火車」開唱，並熱情邀請大家來台南「追火車」、逛市集及看表演。



黃偉哲市長表示，非常高興在台南火車站120週年的慶祝活動中，邀請到最富盛名且最切合活動主題、沒有違和感的「動力火車」來到善化開唱，一方面歡迎大家來聽動力火車好聽的歌曲之外，也讓大家有機會緬懷蒸汽火車之王DT668及百年火車站的古樸韻味，因此歡迎大家一起來台南度過一個開心快樂的週末。





「驛藝生輝」兩日活動規劃於保安、善化、林鳳營及後壁等具有復古特色的車站舉辦市集及表演活動。首先於17日上午由德高國小鼓術隊在保安車站精彩開場，並在保安站、善化站安排多場精采表演，包括薩克斯風演奏、金氏世界紀錄溜溜球特技秀、行動雕像機器人互動表演、生活物件打擊樂、小丑氣球魔術秀、吉他翻唱、劍玉特技、水管鼓互動音樂等，更在當日下午於善化站前廣場邀請到搖滾天團「動力火車」熱情開唱，演唱《動力火車》、《除了愛你還能愛誰》等多首經典歌曲，吸引大批粉絲到場追星，盛況空前。



18日DT668蒸氣列車行駛大台南溪北線，車廂表演由牧歌音樂領銜彈唱火車主題民歌，並在林鳳營站、後壁站推出火車市集，還有火車敲敲畫、火車桌遊、彩繪火車等DIY活動，更不時穿插多個音樂團隊的精彩演出，包括狗屎運爵士大樂團、新鳳Sax爵士樂團、未完成樂團、沈秀蓁古箏樂坊、馬來西亞男孩、陶笛快樂合奏團等，以及街舞、肚皮舞、川劇變臉、氣球魔術等多樣藝文節目。



此外，蒸汽火車DT668列車上，難得安排別開生面的劇場演出，搭乘票券更是已經銷售一空。對於想一睹蒸汽火車風采、觀賞精采絕倫的表演及在市集尋寶的民眾，黃偉哲市長熱情推薦，一定要把握這次難得的機會，絕對不容錯過。



17日「驛藝生輝：追雲去」善化站活動，包括文化局長葉澤山、善化區長方澤心、台鐵局高雄運務段長徐竹平及立委郭國文皆到場共襄盛舉。

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