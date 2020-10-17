血庫鬧血荒　台電台南區處捐血獻愛助人

▲血庫鬧血荒，台電台南區處捐血獻愛，與台灣血液基金會台南捐血中心共同舉辦「雙拾國慶捐熱血」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

血庫鬧血荒，台電台南區處捐血獻愛，於10月15日與台灣血液基金會台南捐血中心共同舉辦「雙拾國慶捐熱血」活動，除鼓勵員工發揮愛心外，也號召民眾一起挽袖捐熱血，助人為樂！

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台電台南區處捐血活動已連續舉辦多年，活動從上午8時到下午5時止，處長許墩貴說，往年每次活動區處均能募集到逾百袋熱血，助人是最快樂的事，希望一起化熱情為熱血，一次一次捐下去，守護血庫存量，堅持不間斷。

根據台灣血液基金會血液庫存量最新公告，台南地區除了A型血庫存達到7日以上，其他包含B、O、AB型庫存血量均偏低，僅有4-7日庫存量，隨著新冠疫情緩和，加上10月連續假期多，國人出外旅遊風氣回溫，醫院用血量上升，造成近期血庫存量吃緊。

一般成年男性每年可約捐血1500CC，成年女性則可捐血1000CC，惟每次捐血量以250CC為原則。台南捐血中心企劃課陳伊純表示，因為台電台南區處市區服務據點與永福路台南捐血中心地點相近，許多台南區處同仁也會在捐血過後的兩到三個月後再主動過去捐第2次血，讓人感受到台電全心全力穩定供電之餘，捐血獻愛更是不落人後。

許墩貴處長說，「捐血一袋、救人一命」，不只是口號，捐血不但能夠幫助傷病患者挽救生命，對於捐血者本身也是好處多多，一方面能促進血液新陳代謝，另一方面感受到助人的快樂進而提升幸福感。

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