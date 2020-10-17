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烈焰6米狂燒！台南新市施工挖斷瓦斯管線爆炸3傷...交管人車勿近

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記者林悅／台南報導

台南市新市區大營里17日上午8時13分傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有3名工人受傷，由消防人員以救護車送醫，消防局出動大批消防人車前往搶救，火勢很大，已通知瓦斯公司派員到場會同搶救中。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心17日上午8時13分許據報，位於新市區大營里有施工單位疑挖斷台1線瓦斯管線造成爆炸起火，119馬上派出新市、善化、南科及新化等消防分隊及中隊部計8車14人前往搶救，市車組迅速到場發現現場爆炸起大火，.有3工人受傷以救護車送醫。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。

據了解，該起施工疑挖斷的瓦斯管有2吋及6吋瓦斯管，消防人員無法滅火，只能先在現場射水降溫警戒，並通報善化分局警方及瓦斯公司到場管制現場交通及關閉瓦斯管線，並請119增派水庫車前往支援水源，確保安全。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟現場很許多民眾故意到場觀看災情狀況，消防局為確保民眾安全，緊急請善化分局加派警力支援，管制人車不要靠近現場，以策安全。此外，瓦斯公司人員到場，表示已出動工程車從南科趕來現場處理中。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。

由於現場圍觀民眾警方人力不足難以管控，台南市消防局緊急通報調動義消到場協助管制人車。消防局初步調查，兩名傷者為60歲郭男子，手部、背部二度20％燒燙傷；41歲王姓男子背部燒燙傷2度1％燒燙傷，2人意識清楚，由南科消防分隊救護車送永康奇美醫院急救。另名45歲傷者，手臂1-2度45％、臉.後背2度1-2％燒燙傷，.意識清楚，由善化消防隊救護車送成大醫院急救。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。

上午9時8分許，善化分局警方確認瓦斯公司工程人員已關閉瓦斯，惟仍需待殘餘瓦斯燒完才能進一步處理，善化分局已調度增派警力，動員調度分局內外勤警力支援，到現場管制戒護，並擴大封鎖線，保障民眾安全。

▲台南市新市區大營里上午傳出有施工單位疑挖破台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，有2名工人受傷送醫，消防人員仍持續全力戒護搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場消防人員指出，上午9時30分許，距現場南方300公尺處瓦斯閥門已關閉.，現場火勢已明顯減弱。目前消防人員仍持續全力戒護搶救中。
 

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