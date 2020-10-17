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不是像極了愛情這就是愛情！　黃偉哲見證42對鑽石婚夫妻表揚

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▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月為重陽敬老月，為讚揚婚齡超過一甲子的長者夫妻，台南市社會局17日上午在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福，讚嘆42對鑽石婚夫妻一甲子堅貞不渝的情感。

▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，人生沒有幾個60年，能與一個人攜手度過一甲子是多麼浪漫的事情，不是像極了愛情，這就是愛情！因此60週年的鑽石婚特別值得加以表揚，而且是對他們表示由衷的敬意跟羨慕，除了見證鑽石婚，今早還有安業國小100歲校慶、工廠50週年的廠慶、台灣文學館17週年的館慶等，其實人生就是這樣經歷很多紀念日、週年，對於人生都是一個又一個的印記、一個又一個的里程碑，讓生命更加充實豐富。

▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年由各區公所推薦共42對結縭60年以上之鑽石婚長者夫妻接受表揚，婚齡最長的是結縭76年的新化區賢伉儷吳萬傳及吳林味，夫妻倆一輩子相互扶持鶼鰈情深，堅貞不渝的情感令人敬重，南市府以「一路牽手的幸福」為主軸，規劃浪漫、溫馨、熱鬧氛圍的鑽石婚表揚活動，禮讚42對鑽石婚的長者夫妻。立委陳亭妃、市議員Ingay Tali穎艾達利、蔡筱薇、吳禹寰、蔡淑惠、李啟維、沈震東、周麗津也到場關心、祝福長輩。

▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬3千多人，占全市人口逾16.15％，隨著高齡人口不斷快速成長，社會局積極推動長照2.0服務、佈建長者社區服務據點，目前已設置369個社區照顧關懷據點，日照中心則為63家，數量居全國之冠。

▲台南市社會局在國立台南美學館舉辦「2020年度鑽石婚表揚活動」，市長黃偉哲親自到場獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）
此外除積極發放重陽禮金，還有免費裝置假牙、中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，以及居家服務、輔具服務、交通車服務等等，並積極媒合民間資源，用具體作為與行動向長輩表示最大的關懷與照顧心意，台南市府團隊積極推動高齡人口照顧與福利政策，打造台南成為一個友善高齡城市。

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