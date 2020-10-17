黃偉哲鳴笛經典DT668蒸汽火車　奔馳大台南

▲慶祝台南火車站120周年慶「驛藝生輝：追雲去」活動，於台南保安車站盛大開幕，市長黃偉哲擔任一日列車長，鳴笛提醒乘客火車即將出發，揮手祝福大家旅途愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「驛藝生輝：追雲去」17日上午於台南保安車站盛大開幕，人潮踴躍盛況空前，由傳藝比賽鼓術九連霸主「德高國小鼓術隊」帶來開幕演出祝賀台南車站開站120週年，台南市長黃偉哲擔任一日列車長，鳴笛提醒乘客火車即將出發，揮手祝福大家旅途愉快。





台南市長黃偉哲表示，台南火車站120歲了，算是台灣最古老的車站之一，非常高興能夠在呷百二的時刻迎接蒸汽火車之王DT668來台南，也配合整個車站的系列活動及休閒旅遊，上禮拜是國慶煙火，這禮拜是DT668，台南活動週週精彩，今日DT668停靠保安、台南、永康、善化站，滿足了許多鐵道迷還有市民朋友們的懷舊回憶，蒸汽火車是種童年回憶，也是種藝術節的展現。





行駛途中車廂安排限定「時光旅人列車劇場」為鐵道之旅增添藝文風情，限量售票迴響熱烈，供不應求。市府也公開追火車的時刻表與推薦拍攝點，讓鐵道迷掌握DT668行蹤，沿線停靠保安、善化、林鳳營、後壁等歷史車站，站內提供120週年紀念章限定蒐藏，站外加碼規劃免費街頭藝人演出與特色市集，盛大迎接蒸汽火車。

17日下午3時30分，善化站前廣場更力邀經典天團動力火車熱情開唱，歡迎大小朋友出門跑車站、逛市集、看表演。本次列車部分座位並邀請防疫英雄等社會特別貢獻人士乘車，感恩社會回歸平穩日常生活，別具公益意義。





18日列車輪駛溪北線，串聯善化、林鳳營、後壁等歷史車站，車廂節目由致力經典流行歌的牧歌音樂領銜演出，彈唱火車主題民歌，伴隨鐵道迷人風景。停靠車站中的林鳳營站、後壁站是全台僅存少數日式站體，保有優美木造站房，因應在地特色及本次主題，推出噗噗七恰火車市集，提供原創點心飲品、火車飯糰便當外，也策劃火車文化導覽、彩繪火車DIY等限定活動，搭配全天候免費藝文節目，包含狗屎運爵士大樂團、未完成樂團、沈秀蓁古箏樂坊等多元音樂演出，以及川劇變臉、街舞、氣球魔術等達人秀，讓民眾能體驗一日火車慢活。



除了追尋經典DT668之外，台南火車站與台灣鐵路管理局也合作舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，藉由珍貴的老舊影像記錄細數車站百年風華，以及因鐵路而帶來的城市空間轉變，帶領民眾更深入了解城市中的國定古蹟與文化資產，即日起至11月15日，台南車站第一月台雋永展出，歡迎民眾前往觀賞展覽，走入一段城市迷人的鐵道故事。

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