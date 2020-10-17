中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國駐印度大使館抗議外交部長吳釗燮15日接受印度電視台《今日印度》（India Today）視訊專訪一事，外交部17日回應，吳釗燮是近外交部長責任，未來也將持續發聲，爭取國際友誼和支持，而中方企圖干預他國與台正常往來，甚至干預言論與媒體自由，這些違反民主自由等基本價值的做法，自會被崇尚自由的台灣與印度人民所唾棄。

外交部表示，吳釗燮上任後接受國際媒體訪問，說明我國政經及國內外情勢，爭取國際瞭解和支持，這是善盡我國外交部長的責任，況且吳釗燮至今已接受超過100次國際媒體訪問，未來也將持續為我國發聲，爭取國際友誼和支持，絕不會因為中國政府干擾而怯步。

外交部指出，印度為全球最大民主國家，人民享有言論自由，充滿活力的媒體，也有充分自由擇定議題進行報導。對於《今日印度》表達報導台灣的興趣，無懼於中國政府壓力，依約專訪吳釗燮，並客觀完整播報，外交部表達由衷感謝。

外交部強調，我國是一個主權獨立國家，民選政府在領土範圍實行有效排他性管轄權。中華人民共和國從未統治過台灣，卻主張台灣為其一部份的「一中原則」，並企圖以「一中原則」干預其他國家或國際組織與台灣的正常往來，甚至干預言論與媒體自由，這些違反民主自由等基本價值的做法，自會被崇尚自由的台灣與印度人民所唾棄。

另外，外交部也透露吳釗燮當天受訪內容。吳釗燮視訊時，不僅感謝日前印媒及民眾無懼中國干預印度媒體刊登我國國慶廣告，展現對台灣的強烈支持，也指出，台印兩國理念相近，也期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局，互利共榮。

在25分鐘的專訪節目中，吳釗燮闡述有關中國在南海的軍事擴張行為時，他強調，南海爭議需透過《海洋法》等法理機制和平解決，我國對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑，而台灣也有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由。

至於有關美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD），吳釗燮表示樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，並說明台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

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