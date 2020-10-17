　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國駐印度大使館抗議外交部長吳釗燮15日接受印度電視台《今日印度》（India Today）視訊專訪一事，外交部17日回應，吳釗燮是近外交部長責任，未來也將持續發聲，爭取國際友誼和支持，而中方企圖干預他國與台正常往來，甚至干預言論與媒體自由，這些違反民主自由等基本價值的做法，自會被崇尚自由的台灣與印度人民所唾棄。

外交部表示，吳釗燮上任後接受國際媒體訪問，說明我國政經及國內外情勢，爭取國際瞭解和支持，這是善盡我國外交部長的責任，況且吳釗燮至今已接受超過100次國際媒體訪問，未來也將持續為我國發聲，爭取國際友誼和支持，絕不會因為中國政府干擾而怯步。

外交部指出，印度為全球最大民主國家，人民享有言論自由，充滿活力的媒體，也有充分自由擇定議題進行報導。對於《今日印度》表達報導台灣的興趣，無懼於中國政府壓力，依約專訪吳釗燮，並客觀完整播報，外交部表達由衷感謝。

外交部強調，我國是一個主權獨立國家，民選政府在領土範圍實行有效排他性管轄權。中華人民共和國從未統治過台灣，卻主張台灣為其一部份的「一中原則」，並企圖以「一中原則」干預其他國家或國際組織與台灣的正常往來，甚至干預言論與媒體自由，這些違反民主自由等基本價值的做法，自會被崇尚自由的台灣與印度人民所唾棄。

另外，外交部也透露吳釗燮當天受訪內容。吳釗燮視訊時，不僅感謝日前印媒及民眾無懼中國干預印度媒體刊登我國國慶廣告，展現對台灣的強烈支持，也指出，台印兩國理念相近，也期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局，互利共榮。

在25分鐘的專訪節目中，吳釗燮闡述有關中國在南海的軍事擴張行為時，他強調，南海爭議需透過《海洋法》等法理機制和平解決，我國對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑，而台灣也有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由。

至於有關美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD），吳釗燮表示樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，並說明台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

其他人也看了這些...

3分之2食安專家反美豬！　國民黨要求衛福部公開會議紀錄
宣布開放美豬「才開專家會議」遭批　陳時中鬆口公開「食安諮議會」
民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲連署拒美豬

更多熱門新聞...

遭蔣萬安逼問！陳時中坦承：加工食品「無法辨識」有無瘦肉精
立委質疑「肉品標產地不標萊劑」　陳時中頻跳針：這是另一個命題
開放30月齡以上美牛進口沒查廠　蔣萬安批陳時中「帶頭違法」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
霸氣男「幫買單又送湯」！二寶媽淚：全家向您道謝　好心哥曝光
獨／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1熄燈！市府給回應
放學接到辦公室！小一兒突喊「這裡不能吹喇叭」　她一看糗爆
快訊／雞屎哥朝「挺港餐廳」潑屎　法院裁定收押禁見
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

「道歉不等於負責」　江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

公民力量！鄭文燦表揚29家非營利組織...彌補政府不足的社會價值

頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

桃園樂活重陽季！鄭文燦緊牽婚紗阿嬤：流感疫苗保留給長者

台灣是亞太地區唯一「川粉」　朱立倫：挺川普連任「風險很大」

民進黨操作淡化光復節？　朱立倫：台灣結束日本殖民統治值得慶祝

批公費疫苗「超前破功」　張顯耀：陳時中忙備戰北市長來不及應變

共機不斷擾台、阻擋東沙包機　朱立倫開嗆：別製造更多反感與困擾

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

「道歉不等於負責」　江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

中方抗議印媒專訪吳釗燮　外交部：持續爭取國際支持絕不會怯步

公民力量！鄭文燦表揚29家非營利組織...彌補政府不足的社會價值

頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

桃園樂活重陽季！鄭文燦緊牽婚紗阿嬤：流感疫苗保留給長者

台灣是亞太地區唯一「川粉」　朱立倫：挺川普連任「風險很大」

民進黨操作淡化光復節？　朱立倫：台灣結束日本殖民統治值得慶祝

批公費疫苗「超前破功」　張顯耀：陳時中忙備戰北市長來不及應變

共機不斷擾台、阻擋東沙包機　朱立倫開嗆：別製造更多反感與困擾

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！　現場人潮擠到炸開

《琅琊榜》小飛流變大學生！借書2年…圖書館「出絕招」催還書

興大、清大開發「新穎二維類腦神經突觸」　開啟人工神經新紀元

林宥嘉「蒙眼走紅毯」意外搶鏡　炎亞綸髒辮花費5小時：絞盡腦汁

中職／德保拉不在意三冠王　前面沒得分替隊友很緊張

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

P.League+／璞園兵分兩路撞期怎麼分？　楊宜峰：P聯盟為主

深夜「碰一聲」！　婁峻碩睜眼驚見自己「只穿內褲被關門外」

67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！年紀還小孫女20歲　一年後超狂近況曝光

霸氣男「幫買單又送湯」！二寶媽含淚：全家向您道謝　好心哥曝光

政治熱門新聞

快訊／共機5度擾台　我空軍廣播驅離

綠委凍警察預算！　朱學恒怒轟：耍官威

馮世寬罵渣男改口　蘇貞昌開口訓斥

蔡英文管不動蘇貞昌？柯文哲：內行的

范世平：支持吳怡農「在家當兵」主張

中天面臨關台　馬英九： 蔡英文箝制言論自由將超越香港

國民黨擬提倒閣但人數不夠　陳亭妃：難道要加民眾黨

高嘉瑜慶40歲生日：終於可以選總統了

民眾打疫苗卻撲空…　李豔秋酸爆陳時中

公費流感疫苗缺貨　柯文哲：應是估算錯誤

康匠違法生產　新北衛生局下令「友你醫藥口罩」全面下架

民怨紙鈔塞不進錢包塞　林楚茵籲別做那麼大張

美國人挺出兵護台　蘇揆：自己的國家自己救！

接種疫苗政策轉彎　陳佩琪嘆：不限號民眾當然擠爆

更多熱門

相關新聞

印度向美緊急購入高海拔作戰裝備

印度向美緊急購入高海拔作戰裝備

中印面臨四十年來最嚴重的軍事對峙，雙方衝突在簽署和平協議後仍不減。根據《彭博社》報導，印度軍方已緊急向美國購入高海拔作戰裝備，可應用於班公錯（Pangong Tso）、拉達克（Ladakh）等地，為可能迎來的冬季戰爭作準備。

傳日本擬排放123噸核廢水...南韓政府氣炸！

傳日本擬排放123噸核廢水...南韓政府氣炸！

反制印度　胡錫進：支持錫金復國

反制印度　胡錫進：支持錫金復國

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

訪東協5國　王毅批美建印太版北約

訪東協5國　王毅批美建印太版北約

關鍵字：

外交部中國吳釗燮印度今日印度

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面