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防零下30度作戰…印度邊界超前部署！　向美急購高海拔作戰裝備

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▲▼印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

▲印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

中印面臨四十年來最嚴重的軍事對峙，雙方衝突在簽署和平協議後仍不減。根據《彭博社》報導，印度軍方已緊急向美國購入高海拔作戰裝備，可應用於班公錯（Pangong Tso）、拉達克（Ladakh）等地，為可能迎來的冬季戰爭作準備。

以往印度軍方都是向歐洲或中國購買高海拔地區的作戰裝備，但隨著中印關係降到冰點，緊急派出陸軍的第二把交椅賽尼（SK Saini）訪問美國陸軍太平洋司令部，援引另外的緊急採購管道。

▲▼印度軍方戰鬥機飛過拉達克列城（Leh）上空。（圖／路透）

▲印度軍方戰鬥機飛過拉達克列城（Leh）上空。（圖／路透）

印度陸軍未證實此事，只公布有一名將軍出訪美國的消息。美國駐新德里大使館也沒有對此作出回應。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與中國外長王毅9月曾共同承諾，雙方沿3488公里長的實控線
後撤，減緩對峙的緊張局勢。

但印方很顯然預期，這場僵局勢必延續至冬季。當海拔4500公尺的喜馬拉雅山邊境迎來冬天，氣溫可能降至攝氏零下30度左右，稀薄空氣與雪地將使作戰行動變得異常艱難。

▲▼中國解放軍小隊考察邊界塔什庫爾干。（圖／路透）

▲中國解放軍小隊考察邊界塔什庫爾干。（圖／路透）

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