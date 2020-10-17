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反對印度打「台灣牌」　胡錫進出招：大陸可支持錫金復國

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▲▼錫金位於喜馬拉雅山脈南麓，北面與中國接壤，東面與不丹接壤，西面是尼泊爾，南面則與西孟加拉邦相鄰，面積約7000平方公里，人口約60萬，以農業為主。（圖／CFP）

▲錫金位於喜馬拉雅山脈南麓，北面與中國接壤，東面與不丹接壤，西面是尼泊爾，南面則與西孟加拉邦相鄰，面積約7000平方公里，人口約60萬，經濟以農業為主。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

外交部長吳釗燮15日接受印媒專訪，暢談台印關係、台灣加入國際組織、南海、四方安全對話等，被大陸官方抨擊為「台獨言論」。對此，中共鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進還於今天中午，發布一則推特獻計，表示「我們可以支持錫金復國，反制印度打台灣牌。」

胡錫進說，印度民間一些力量近來頻頻拿台灣問題滋事，囂張地認為他們可以用這個問題踩大陸的腳趾，讓大陸難受。「哈哈，送上中國民間的一句話就是：小樣兒。」

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進還說，印度民間力量玩弄台灣問題，但他們要知道，大陸可以支持印度東北部的分離主義力量，支持錫金復國，這些都是手裡潛在的報復牌。他直言，印度民族主義分子需要自重，他們的國家很脆弱。

胡錫進甚至說，印度的氣焰在加勒萬河谷和班公湖地區遭到重挫，「如果他們試圖在台灣問題上往前拱，就準備等著他們國家的東北部出亂子吧。」

錫金邦（前身錫金王國）是現在印度一個內陸邦，位於喜馬拉雅山脈南麓，北面與中國接壤，過去曾長期是一個世襲君主國，直到1975年被印度吞併後，成為印度第22個邦，其12代卻嘉（國王）佩登東杜南嘉流亡美國，組建流亡政府，宣稱不承認印度對錫金的統治。

由於中印關係複雜等因素，中華人民共和國政府直到2003年，時任總理溫家寶與印度總理阿塔爾會面後，才承認印度對錫金擁有主權，成為國際上最後一批承認的政府之一，2005年，中華人民共和國出版的地圖上，已不再把錫金標示為「主權國家」。

▲▼外交部長吳釗燮接受「今日印度」電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪。（圖／取自外交部網站）

▲外交部長吳釗燮接受「今日印度」電視台專訪。（圖／取自外交部網站）

據外交部新聞稿，部長吳釗燮15日接受「今日印度」（India Today）電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪，除談及上述議題，還感謝印度媒體及民眾日前無懼大陸干預，刊登雙十國慶廣告，展現對台灣的強烈支持。

對此，大陸駐印度大使館發言人嵇蓉16日聲明，對印度某電視台播出對台灣民進黨當局外事部門負責人吳釗燮專訪、為其「台獨」言論提出嚴正交涉並表示堅決反對。抨擊此舉「公然違背一個中國原則和印政府一貫立場，挑釁一個中國原則底線。」

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