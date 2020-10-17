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解放軍又赴南海軍演　明起海南島以西「北部灣」實彈訓練

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▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲中國、美國和東協各國在南海海域有諸多角力和主權爭議。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼近日解放軍於黃海、渤海海域接連發布多起海警，進行軍事任務後，洋浦海事局17日公告稱，海南島西部海域「北部灣」，自18日至19日每天06時至19，在所示諸點連線水域範圍內進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

洋浦海事局通報，訓練範圍為19-43.00N/108-54.00E、19-51.50N/109-01.00E、20-10.00N/ 108-47.33E及19-53.00N/108-32.50E諸點連線海域。

在此之前，大陸遼寧海事局、葫蘆島海事局等自14日起，就已連續數天發布航行警告，公告解放軍於渤海進行「實際使用武器訓練」等軍演，另包括大連海事局、浙江海事局，也分別於16日、14日，發布黃海、東海軍事演習任務，延續中共近月於四大海域密集軍演的態勢。

北部灣是位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中國與越南的海上分界，現稱得名自越南北部，由於中國、越南於南海包括西沙群島等主權歧見巨大，另8日從南海經由麻六甲海峽，進入東印度洋演訓的美國海軍雷根號航空母艦，也在13日曝光，12日突然掉頭回到南海的行蹤，因此解放軍此時於南海進行軍演，亦引發關注。

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