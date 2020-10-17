傳日本擬排放123噸核廢水...南韓政府氣炸！急召「跨部門」合作

▲日本政府將於月底前，決定是否排放福島核電廠廢水。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日媒《每日新聞》、《讀賣新聞》昨（16）日在報導中釋放消息，表示日本政府有意福島第一核電廠內所存放的123噸核廢水排入太平洋，預計10月底前做出最終決議。對此，與日本隔著對馬海峽的南韓非常擔憂，南韓外交部相關人士透露，針對日本排放核廢水議題，將以國務調整室為中心，啟動跨政府部門應對機制。

根據《韓聯社》，南韓外交部高層表示，9月29日時已將相關部門會議提升至副部長的層級，「未來將持續把關、保護我國人民的健康與安全，密切關注日本政府排放核廢水的動向，並展開與國際社會的合作。」

他表示，根據南韓外交部掌握到的消息，日本政府仍未決定將如何處置核廢水，「這段期間，我們不斷向日方要求能共享處置核廢水的相關資訊與情報，並持續與國際社會取得合作。」

德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心於2019年的報告中指出，一旦日本政府決定排放福島第一核電廠的儲存核廢水，200天以內便會隨流向南韓濟州島海域、280天以內流向南韓東部海域、340天以內覆蓋整座日本海（南韓稱為東海），屆時不僅影響漁業，也會造成不孕、容易罹患癌症。

而根據日媒《每日新聞》最新消息，日本政府將於本月27日，由內閣官房長官加藤勝信主持會議，決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。

►儲水槽滿了！福島核電廠廢水將排入太平洋 日媒：最快本月決定

►微分子精準高滲透科技，讓保養直達肌底