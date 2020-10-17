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結束東協5國訪問　王毅批美構建「印太版北約」

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▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透） 

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）


記者陳政錄／綜合報導

中國外交部長王毅近日結束東南亞五國訪問，他在接受官媒《新華社》專訪時稱，美國要以「美日印澳」四國機制，在這一地區另起爐灶，企圖構建印太版的「北約」，這一戰略鼓吹冷戰思維，並將損害東協中心地位，破壞區域和平穩定。

在南海局勢緊張、中美關係僵化之際，日前王毅訪問柬埔寨、馬來西亞、寮國、泰國與過境訪問新加坡，釋出分享新冠疫苗、共推「一帶一路」建設，提倡中國—東南亞友好，數據安全合作等利多，鞏固地區關係。

▲▼當地時間2020年10月13日，中國國務委員兼外長王毅在吉隆坡，與馬來西亞外長希沙慕丁共同會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

▲2020年10月13日，王毅在吉隆坡，與馬來西亞外交部長希沙慕丁共同會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

王毅指出，這次訪問是疫情防控常態化背景下，中國外長的首次東南亞之行，就共同應對疫情挑戰和國際形勢演變、深化雙邊關係發展、維護地區和平穩定、完善全球治理體係等重大課題全方位交換意見，達成一系列共識。

除了重申展開抗疫合作、提供必要物資、支持啟動抗疫基金、共享疫苗成果、援建實驗室等外，王毅表示，為推動疫情後復甦，中國與各國同意加快中寮、中太鐵路與中印尼雅萬高鐵、中馬東海岸鐵路等建設，推動5G、大數據、智慧城市、智能製造等新領域合作，完善人員往來快捷通道、物資流通綠色通道、糧食安全生命通道等。

在區域和平穩定上，王毅表示，中方強調南海不應成為大國博弈之海、砲艦橫行之海，得到各方認同，將落實《南海各方行為宣言》，致力達成「南海行為準則」，「同時要警惕損害東盟中心地位和現有合作架構的言行，反對製造緊張對立的冷戰思維。」

他抨擊，美國提出「印太戰略」，要以「美日印澳」四國機制為依託在這一地區另起爐灶，甚至企圖構建所謂印太版的「北約」。這一戰略鼓吹冷戰思維，信奉集團對抗，熱衷地緣博弈，意在維護美國的主導地位和霸權體系，如強行推進，必將損害東協中心地位，破壞地區和平穩定。

王毅說，「我們也敦促域外國家傾聽地區人民的心聲，尊重地區國家的意願，順應歷史和時代潮流，以實際行動和大家歡迎的方式，參與到地區團結合作的進程中來。」

另據中共黨媒《人民網》解讀，王毅此行出訪共釋放了三個訊號，包括一，疫情讓中國與東協走得更近；二，深化合作是後疫情時期中國與東協關係的關鍵詞；三，南海問題破壞不了中國一東協關係的大局。

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