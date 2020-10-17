國民黨團擬提倒閣案　陳亭妃：人數不夠難道要加民眾黨

▲國民黨團持續杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日赴立法院提出施政報告並備質詢，卻再度遭到國民黨團杯葛議事進行，國民黨團甚至不排除提出倒閣案。對此，民進黨立委陳亭妃17日表示，倒閣必須要3分之1的立委簽署，目前國民黨團的人數根本不夠，「難道是要加民眾黨嗎」。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌曾在9月22日、10月13日率領內閣團隊前往立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委因不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，多次占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行。

根據立法院議程規劃，蘇貞昌20日將再度赴立法院提出施政報告並備質詢，不過國民黨團態度依舊強硬，屆時能否順利上台報告仍是未知數。同時，蘇貞昌也將打破時任行政院長江宜樺在2013年歷經6度受阻，遲至10月18日才提出施政報告的紀錄。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，陳亭妃17日受訪時表示，國民黨團杯葛行政院長施政報告已經快一個月了，到目前為止不知道他們到底有什麼樣的目的，永遠都是同樣的說法跟論調，就是要求蘇貞昌要道歉，民進黨團希望透過協商來把整個問題解決，可是國民黨團不接受協商。

陳亭妃指出，國民黨團現在又要提出倒閣，但是依照《立法院職權行使法》規定，倒閣必須要3分之1的立委簽署，不知道國民黨在玩哪招，因為目前國民黨的人數不夠，「難道是要加民眾黨嗎？」

陳亭妃說，她十分擔心國民黨團與民眾黨團又會造成立法院的空轉，因為立法院現在是預算會期，除了有「紓困3.0」特別預算，還有「前瞻2.0」、中央政府總預算案等，如果這些預算被耽擱了，影響的是台灣的發展，不知道國民黨負擔得起這個責任嗎？

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