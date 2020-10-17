敬佩王世堅批評蘇貞昌　羅智強右手比讚：王世堅加油！

▲羅智強17日發文挺王世堅批評蘇貞昌。（圖／翻攝自Facebook／羅智強，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨北市議員王世堅日前受訪時透露，在自己批評行政院長蘇貞昌「霸道」後，遭綠營網軍出征，「被自己人打我很難過」。對此，國民黨北市議員羅智強17日表示，「我想對王世堅說聲加油，給王世堅一個讚」。

王世堅近日公開批評蘇貞昌「霸道」，弄資源選總統，讓這場2024總統大選提早開打。他認為，蘇貞昌講了很多逾越本身職務的話，閣揆是宰相，宰相有「相權」，但「相權」應由總統「君授」，而總統由人民選出，院長應該要聽總統、人民的。

對此，蘇貞昌13日受訪時表示，在蔡英文領導下，行政團隊上下一起努力、護國保民，真的非常忙，沒有注意到誰講什麼，但謝謝各方關心指教。

王世堅15日接受《匯流新聞網CNEWS》專訪時還稱，「有權有勢者，他可以修理別人，我們都不能講半句，我們去講他，註定要被圍剿」。他也感嘆，被自己人打他很難過，「我心裡很難過」。

針對王世堅受訪的回應，羅智強17日在臉書表示，儘管他和王世堅常在政論節目上針鋒相對，但他仍敬佩王世堅在民進黨內的敢言作風。

羅智強指出，王世堅口中「有權有勢的人」就是蘇貞昌，看到王世堅被猖狂出征，「我想對王世堅說聲加油，給王世堅一個讚，王世堅，加油！」