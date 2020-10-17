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多數美國人挺出兵護台　蘇貞昌：自己的國家自己救！

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▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 堵訪 國民黨霸佔議場主席台 官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

兩岸情勢日漸緊張！根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發佈最新民調，有多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。對此，行政院長蘇貞昌受訪回應時表示，「自己的國家自己救」，不能期待外人幫忙。

該份民調指出，多數美國民眾其實願意支持協防台灣，以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看，評估美軍是否應該出兵協助防衛，其中台灣獲得6.69分，此外，美國意見領袖則普遍比一般民眾更願意為盟友承擔風險，給予台灣高達7.93分，南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。

對於民調結果，蘇貞昌16日受訪時表示，謝謝美國人關心台灣，但是自己的國家自己救，台灣人要為自己的土地努力，不能期待外人幫忙，只有自助才能人助。

行政院發言人丁怡銘表示，捍衛自己國家是台灣人自己的責任，對於其他國家的支持表達感謝。蔡政府上台後持續對對岸釋出善意，同時也和周邊國家保持良好互動，共同維持區域和平穩定，近來台灣透過整個自由民主的宣傳，還有婚姻平權推動以及防疫成果，都讓台灣能見度提升非常多，政府會持續努力爭取國際支持，也感謝各國對台灣的支持。

外交部北美司長徐佑典15日回應，我方重心在於強化國防、維持區域的和平穩定，「我國相關政策不會因為智庫研究報告而有所改變，這是中華民國台灣政府在面對強化國防的態度」。

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