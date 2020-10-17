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國民黨杯葛上台報告擬倒閣　民進黨團嗆：有本事在質詢駁倒蘇貞昌

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▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 國民黨杯葛 自辦國是論壇抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委杯葛蘇貞昌施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日赴立法院提出施政報告並備質詢，卻三度遭到國民黨團杯葛議事進行，國民黨團甚至不排除提出倒閣案。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬17日表示，國民黨如果真有本事，就先在質詢中駁倒蘇貞昌，找到倒閣的正當性，這樣才符合正常的政治原理。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌曾在9月22日、10月13日、10月16日三度率領內閣團隊前往立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，屢次占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪 國民黨團霸佔發言台 官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團霸佔發言台及官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭運鵬17日受訪時表示，這個會期開始，蘇貞昌已經在院會進行過美豬美牛、「前瞻2.0」特別預算、「紓困3.0」特別預算和中央政府總預算等四次報告和詢答，外界根本無法理解不讓蘇貞昌進行施政報告的理由何在，國民黨團顯然是陷入僵局要找終極解套。

鄭運鵬指出，國民黨團考慮放大絕招提出倒閣不信任案，民進黨團雖然無奈，也只能嚴陣以待，但還是希望應該先讓蘇貞昌進行施政報告和質詢，國民黨如果真有本事，就先在質詢中駁倒蘇貞昌，找到倒閣的正當性，這樣才符合正常的政治原理。

鄭運鵬強調，民主政治要對一位長期滿意度超過50%的行政院長，他認為雖然社會不會支持，但也不擔心國民黨團在立法院會因為席次不夠而漏氣，因為以現在的立法院生態，國民黨團不會找不到盟友，民進黨團會做最周延的準備。

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