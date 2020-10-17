游錫堃拋總統國情報告法制化　落實「國會至上」民主化國家

▲游錫堃出席由東海大學舉辦的「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台中報導

立法院長游錫堃17日表示，立法院已經從過去的「立法局」漸漸走向「國會至上」的民主化現代國家，雖然在野黨從「爭民主」到「顧選票」的杯葛議場文化仍然存在，但透過朝野黨團協商制度法制化透明化後，已經讓議事順暢許多，未來仍要逐步研議讓聽證制度、調查權、總統至立法院國情報告等法制化，讓國會至上能更具體落實。

游錫堃17日上午偕同夫人楊寶玉出席由東海大學舉辦的「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」，與會者包括東海大學校長王茂駿校長、副校長詹家昌、政治系主任胡祖慶、中央研究院院士吳玉山，以及200多位師生出席。

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃指出，「半總統制國家」主要有總統由人民直選、總統有特殊行政權力、有獨立於總統之外向國會負責的內閣三項特色，因此台灣或許可稱為半總統制。

游錫堃說，希望未來國會應該有國家最高民主機構、民意殿堂的應有地位，也期勉國會形象提升，要與國會議員以「聖人無常心，以百姓心為心」來共勉，讓立法院如民意之百谷王。

游錫堃接著提到，在威權體制的歷史遺緒下，立法院已經從過去的「立法局」漸漸走向「國會至上」的民主化現代國家，雖然在野黨從「爭民主」到「顧選票」的杯葛議場文化仍然存在，但透過朝野黨團協商制度法制化透明化後，已經讓議事順暢許多，未來仍要逐步研議讓聽證制度、調查權、總統至立法院國情報告等法制化，讓國會至上能更具體落實。

▲游錫堃出席由東海大學舉辦的「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」。（圖／游錫堃辦公室提供）



針對近期朝野熱烈討論的「國會遷建」議題，游錫堃表示，立法院現有建築是沿用日治時期的第二女中校舍，建物已經相當老舊，年維修費高達5000多萬，且院區還有辦公空間不足、違章雜陳、占用路地等問題需要解決。

游錫堃回顧，過往國會遷建討論兩度難產，在1994年首度討論國會遷建華山車站舊址，但在當時立法院被當作「偏安」臨時辦公地點，而後1999年前後才討論到空總舊址，但後續也因921大地震後全國投入賑災，遷建預算在擱至五年後期滿失效。

游錫堃也說，與世界先進國家的「國會園區」相較，以園區面積來說，台灣立法院目前佔地2.9公頃，美國國會則有110公頃、日本10公頃、德國29公頃、澳洲則有32公頃。

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃認為，國會代表國家門面，建築的象徵意義很大，像是各國旅客旅行美國華府必會到國會山莊，台灣接待外國貴賓也應有更好的規劃，除了內部行政空間之外，國會更是代表民意，規劃上也必須考量人民集會遊行陳抗的便易性。

游錫堃強調，台灣作為華人世界第一個民主國家，提升國會效能、樹立國會形象也有助於台灣協助華人世界推動民主。最後，游錫堃也說，立法院正在推動「開放國會2.0」，從有線電視到數位平台皆希望將國會開放做得更好，也邀請學子一同關心。

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