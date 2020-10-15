醫療司法齊聚探討緩起訴戒癮治療　高市毒防局分享金三角成果



▲高市毒防局分享超前部署金三角成果 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為有效協助施用毒品者戒除毒癮、復歸社會，衛福部、法務部與毒品處遇政策研究學會12日共同主辦「緩起訴附命戒癮治療實務研討與網絡共識」研討會，由羅秉成政委先進行專題，從政策規劃探討緩起訴戒癮治療制度歷程與未來展望。齊聚全國逾兩百名醫療人員、檢察官、地方政府毒防中心及民間組織等實務人士共同參與，針對毒癮者緩起訴處分的分流、戒癮治療模式以及網絡合作等議題進行交流，透過對話促進網絡合作。

高雄市政府毒品防制局長林瑩蓉擔任第三場次主持人，引言分享高市推動「本土化多元處遇計畫」緩起訴制度的超前部署成果，展現司法、行政端及醫療端金三角的跨際合作特色，並兼顧維護個案權益與實踐司法強制力，提升緩起訴藥癮者多元處遇成效，呼應中央推動緩起訴附命戒癮多元方案的政策目標。

林瑩蓉表示，高雄市自107年超前部署推動「高雄市本土化多元處遇計畫」，高雄、橋頭地檢署及毒防局聯手並結合高長庚、高醫、高榮、義大及凱旋等9家醫療院所，在司法端先透過醫療專業分流評估，提早介入了解個案並裁定多元處遇，無縫接軌行政端或醫療端，毒防局發揮緊密連結輔導處遇樞紐，讓多元處遇及司法強制力雙管齊下，使個案能真正復歸社會遠離毒品。

高雄地檢署主責該計畫的陳筱茜檢察官也回應，高市透過三方防毒金三角跨網絡合作，已研發出本土分流的評估工具，建置社區處遇及醫療處遇模式，超前部署；林瑩蓉表示，很感謝高雄地檢及橋頭地檢的長官支持，讓高雄市能超前配合今年初毒品危害防制條例第24條修正規定，對於毒品施用者為附條件之緩起訴處分時，除附命完成戒癮治療外，亦可附命完成精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。毒防局也會持續朝向多元處遇作法，辦理社區多元服務，竭力為藥癮個案建置完善處遇網絡，提升個案脫離毒品的服務成效。