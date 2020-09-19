韓市府險遭裁...換市長「絕地大復活」！甜心局長「喊333」

▲高雄市毒防局舉辦戶外活動，宣導333 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

過去高雄市政府毒品防制局似乎是「無聲單位」，不過就在陳其邁上任之後，由前市議員林瑩蓉接手，毒防局可以說是動作頻頻，就在19日還舉辦大型戶外活動《2020「無毒家園親子同樂探索營」防毒趣味定向越野活動》，局長林瑩蓉還表示目前毒防局的策略就是333。

局長林瑩蓉接受採訪時表示19日的這個活動，毒防局已經規劃了半年以上，因為從輔導個案經驗發現施用毒品者多有童年逆境經驗，缺乏家庭支持與關懷，因而藉由毒品來逃避或麻醉自己，所以才想透過親子反毒闖關遊戲，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧，強化反毒免疫力，更助提升親子互動及家庭關係。

▲高雄市毒防局活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市毒防局活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林瑩蓉強調將會落實行政院的333的行動策略綱領，「三減、三降、斷毒三流，所謂的三減就是降低需求、降低供給以及降低傷害，三降就是降低出發，降低再犯以及降低致死率，斷毒三流就是一定要斷絕毒品的物流、人流以及金流，這個是行政院最新版的新策略，毒防局在這裡也絕對宣示一定要徹底落實333」。

19日不只是高雄市府的毒防局活動，民間也有一場反毒活動，以舉辦研習營及建立防毒網路等反毒教育方式並活躍在台灣各地的「台灣無毒世界協會」，今年特別深入校園與「國立高雄師範大學」合作，並於9/19&9/20兩天在「國立高雄師範大學」校區內舉辦《2020反毒企劃研習營》。

▲「台灣無毒世界協會」，在高雄師範大學校區內舉辦《2020反毒企劃研習營》（圖／記者吳奕靖翻攝）。

一直以要讓台灣成為「無毒家園」為目標的「台灣無毒世界協會」的創辦人吳玉珍醫師表示，不定期用舉辦研習營的方式，使更多人可以漸漸的明白，反毒是可以從你我開始做起的！