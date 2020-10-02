盼宗教融入宣導戒毒工作！高雄毒防局訪佛光山交流「七誡精神」

▲高市毒防局訪佛光山，慧傳法師交流七誡精神 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府毒品防制局局長林瑩蓉，近日拜會佛光山常務副住持慧傳法師，請益交流宗教防毒及戒毒工作，期盼連結在地民間團體力量，借助宗教慈悲大愛精神，為高雄市毒品防制網絡注入公私協力的無限暖流。





▲高市毒防局訪佛光山，慧傳法師交流七誡精神 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

慧傳法師表示，佛光山提倡人間佛教，宣揚弘法與生活融合，並說明佛陀紀念館為眾生服務緣起，與毒防局從事工作有相符之處；同時分享佛光山開山星雲大師所寫的《七誡歌》，說明「七誡」中的第一誡「誡煙毒」，在戒律中的「不飲酒」不是只有戒酒，也包括戒菸、毒，也帶領林瑩蓉走訪八塔建築中的「七誡」塔。

局長林瑩蓉表示，佛光山以宗教力量，教化眾生遠離菸毒，在毒品防制上扮演重要角色，佛光山深耕在地更遍布世界，是重要信仰中心，此次拜會請益，希望在毒品防制前端宣導及後端戒毒等工作融入宗教正向信念，更期盼各宗教團體共同參與毒品防制網絡，讓毒品遠離市民生活。

高市毒防局除配合行政院反毒新策略宣示落實「333」（三減三降斷毒三流）外，正為建構緊密毒品防制網絡做積極準備，期盼以公私協力合作，達到毒品防制工作更高綜效。