中秋慶團圓！高雄毒防局助藥癮者戒毒　推實作體驗課增家人互動

▲毒防局中秋前夕邀請藥癮者及家庭成員一起參與生活技能體驗活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市毒防局為了協助藥癮者穩定戒毒，特別在中秋節前夕邀請藥癮者及家庭成員共同參與生活技能體驗活動，一起動手做鳳荔酥、搗麻糬、砌磚起灶燒爆米花、採果樂等，透過實作體驗課程，增進家人間互動融合親情，也讓藥癮者感受家人的愛與陪伴及永不放棄精神，有效提升戒毒成功率。

▲毒防局中秋前夕邀請藥癮者及家庭成員一起參與生活技能體驗活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

活動當天有夫妻、祖孫及母子檔一起參加活動，藥癮者家屬周媽媽說，感謝毒防局促成自己與平時少話的兒子阿鑫（化名）有聚會出遊的機會，對於搗麻糬與砌磚起灶的活動，兒子特別有感觸，表示這情境讓他想起兒時看著媽媽為家人料理三餐的情景，因而開啟話匣子，有效緩減平時疏離的關係。曾爺爺說，自從兒子吸毒入獄後，很久沒有笑得這麼燦爛，這次指導如何做糕餅、爆玉米花，覺得兒子好聰明並感到欣慰。

毒防局林瑩蓉局長表示，根據個案輔導經驗，家庭關係疏離或緊張經常是藥癮者吸毒的重要因素，一旦染上毒品更加速惡化家庭關係；故毒防局特別在中秋節前夕，舉辦月來月好活動，邀請藥癮者及家屬共度中秋，在愛與陪伴的互動下改善家庭關係，提升家庭支持功能，成為藥癮者穩定戒毒的關鍵。

▲毒防局中秋前夕邀請藥癮者及家庭成員一起參與生活技能體驗活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

毒防局建構家庭支持系統，透過活動，讓家人共同以愛與陪伴支持關懷藥癮者戒毒，林瑩蓉局長表示，為營造藥癮個案及其家庭的友善社會環境，呼籲社會大眾多給予同理心、接納與關懷，陪伴藥癮個案挺過戒癮漫漫長路。

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