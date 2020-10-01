連假前夕...緝毒犬夜襲KTV　高雄毒防局「超前部署」防護罩

▲高雄市毒防局聯合稽查休閒場所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市毒防局在中秋假期前夕，由局長林瑩蓉親自率隊，聯合警察局、經發局及內政部警政署保三總隊並首次出動緝毒犬，在中秋節連假前夕，針對青少年及民眾易聚集之娛樂場所，進行毒品防制的聯合查察，要求業者配合執行毒防措施，並對現場民眾加強宣導毒品危害，也向市民朋友展現防毒決心，守護假期安全，讓民眾安心過中秋。

毒防局長林瑩蓉局長說，毒咖啡包、毒奶茶包等新興毒品在夜店、KTV及汽車旅館等場所流竄施用，今年1-7月強力搖頭丸（PMMA）致死人數已達去年2倍以上。毒品不僅戕害個人、家庭，危害社會治安，更是國安問題；本次聯合查察行動由毒防局、警察局及經發局發揮網絡緊密合作機制，共同為高雄市的休閒娛樂場所把關，讓民眾安心消費。

▲高雄市毒防局聯合稽查休閒場所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市毒防局聯合稽查休閒場所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為建立高雄市休閒娛樂場所防制毒品的防護罩，毒防局除不定期依法查察外；自今年起，更超前部署通盤納入非納管之住宿及娛樂場所，全面進行輔導訪查，鼓勵業者共同配合執行毒防措施。年度目標數預訂200家以上，截至目前為止，已有193家業者響應支持。

林瑩蓉強調，毒防局已宣示落實行政院新世代反毒策略2.0的「333」行動方針！透過三減（減少供給、需求、傷害）以及斷絕毒三流（物流、人流、金流），以達成三降的目標（降低初犯、降低再犯、降低致死人數）。並呼籲特定營業場所業者，務必配合毒品防制措施，善盡管理責任，並落實通報機制，杜絕毒品犯罪等情事發生。



▲高雄市毒防局聯合稽查休閒場所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）