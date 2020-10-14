2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

▲市府副秘書長邱俊銘乘坐「夢幻南瓜馬車」抵達，開心分享是生平第一次。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園觀音萬聖南瓜節」將於10月17日迄11月1日，在觀音蓮花園休閒農業區搞怪登場。市府副秘書長邱俊銘14日出席於文化局前廣場舉辦的記者會，乘坐「夢幻南瓜馬車」抵達，開心分享是生平第一次並指出，桃園南瓜節今年是第三屆，活動內容更精彩、「網美必拍景點」更多，歡迎大小朋友一起來參加。

▲化妝舞會大賽是小朋友的最愛。（圖／記者楊淑媛攝）

邱俊銘指出，桃園有10個休閒農業區，觀音蓮花園休閒農業區是第一個成立、最有規模的農業區，觀音萬聖南瓜節活動，今年在觀音蓮花園休閒農業區14個農場，都有裝置藝術，每個都是「網美必拍景點」，還有9個農場是集章點，以及許多的農事體驗活動，10月底還有一場千人大焢窯，此期間可說是精彩活動不斷。

為了吸引更多年輕家庭到訪參觀，「桃園觀音萬聖南瓜節」17日的開幕活動，邀請到最受小朋友喜愛YOYO家族的西瓜哥哥、天竺鼠姐姐，帶來活力四射的開幕表演，同時在「桃園觀音萬聖南瓜節」期間的每個週末，更接連不斷推出各式各樣的親子活動，包含南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化妝舞會大賽等一系列不僅好玩、好拍、也好應景的萬聖節特色活動。



蓮花園休閒農業區內的各家休閒農場，也與「桃園觀音萬聖南瓜節」聯手推出精彩的親子農事體驗，如挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等活動，讓每位來到桃園觀音區的大家，都能享受當地最具特色的農產料理、以及都市少見的農事體驗。包括：農業局長郭承泉、文化局長莊秀美、觀音區長洪清淵均到場參加。

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