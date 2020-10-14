　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020桃園觀音萬聖南瓜節　

▲市府副秘書長邱俊銘乘坐「夢幻南瓜馬車」抵達，開心分享是生平第一次。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園觀音萬聖南瓜節」將於10月17日迄11月1日，在觀音蓮花園休閒農業區搞怪登場。市府副秘書長邱俊銘14日出席於文化局前廣場舉辦的記者會，乘坐「夢幻南瓜馬車」抵達，開心分享是生平第一次並指出，桃園南瓜節今年是第三屆，活動內容更精彩、「網美必拍景點」更多，歡迎大小朋友一起來參加。

▲2020桃園觀音萬聖南瓜節　

▲化妝舞會大賽是小朋友的最愛。（圖／記者楊淑媛攝）

邱俊銘指出，桃園有10個休閒農業區，觀音蓮花園休閒農業區是第一個成立、最有規模的農業區，觀音萬聖南瓜節活動，今年在觀音蓮花園休閒農業區14個農場，都有裝置藝術，每個都是「網美必拍景點」，還有9個農場是集章點，以及許多的農事體驗活動，10月底還有一場千人大焢窯，此期間可說是精彩活動不斷。

▲2020桃園觀音萬聖南瓜節　

為了吸引更多年輕家庭到訪參觀，「桃園觀音萬聖南瓜節」17日的開幕活動，邀請到最受小朋友喜愛YOYO家族的西瓜哥哥、天竺鼠姐姐，帶來活力四射的開幕表演，同時在「桃園觀音萬聖南瓜節」期間的每個週末，更接連不斷推出各式各樣的親子活動，包含南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化妝舞會大賽等一系列不僅好玩、好拍、也好應景的萬聖節特色活動。

蓮花園休閒農業區內的各家休閒農場，也與「桃園觀音萬聖南瓜節」聯手推出精彩的親子農事體驗，如挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等活動，讓每位來到桃園觀音區的大家，都能享受當地最具特色的農產料理、以及都市少見的農事體驗。包括：農業局長郭承泉、文化局長莊秀美、觀音區長洪清淵均到場參加。

• 經典商品默默熱賣

ET快訊
整理房間翻出123年前契約！驚見「大日本帝國」
正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網全暴動　本尊曝光啦
早期難發現！醫曝「癌中之王」超高死亡率…6高風險群要小心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

中職／潘威倫2000局史上第1人　感謝身後無名英雄

邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開

酒醉女倒路邊！2男擄人上車...狂扯皮、內褲「強行嘿咻」　下場慘曝

整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」

中職／詹智堯3安5打點　樂天13比6打敗統一中止3連敗

男子為拍美照摔下峽谷　警察到場一看：怎麼有2具屍體

正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網暴動　本尊曝光啦

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

台南國慶焰火高掛破爛白旗

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天掛急診

水情吃緊　桃園實施夜間減壓供水

新北表揚特優里長及績優民政人員

「每天來回160公里」受訓　她結訓大喊：我做到了

兒子意外遭人砍死市議會慰問

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

澳華僑為子求神帽　添油香百澳元

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

桃園國際風箏節　空中「星際箏霸戰」

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

更多熱門

相關新聞

陳吉仲4點保證提高豬農收入

陳吉仲4點保證提高豬農收入

政府宣布要開放美豬進口，引起不少豬農反彈，農委會主委陳吉仲和副主委們昨天開始兵分多路到產地溝通。桃園市養豬協會今（30日）提出3訴求，陳吉仲承諾全力支持，籲國人一起用新台幣下架國產豬肉。

數位桃園‧智慧青埔高峰論壇　登場

數位桃園‧智慧青埔高峰論壇　登場

2018桃園南瓜節　即將登場

2018桃園南瓜節　即將登場

「桃花園造林工程」魯明哲批牛步化

「桃花園造林工程」魯明哲批牛步化

行銷媽媽桃 周遠珠、邱俊銘作公益

行銷媽媽桃 周遠珠、邱俊銘作公益

關鍵字：

2020桃園觀音萬聖南瓜節邱俊銘郭承泉洪清淵

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面