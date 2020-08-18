數位桃園‧智慧青埔高峰論壇登場　打造5G智慧城市應用示範

▲副秘書長邱俊銘邀請產官學界一同為桃園數位發展把脈，並打造青埔成為智慧城市的示範亮點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與產業界攜手合作，於青埔打造5G示範場域，推動包含智慧駕駛試驗、5G智慧棒球場等計畫；市政府副秘書長邱俊銘18日出席於市府召開的「前瞻智慧物聯網新契機－數位桃園‧智慧青埔高峰論壇」時，邀請產官學界一同為桃園數位發展把脈，並打造青埔成為智慧城市的示範亮點。

▲前瞻智慧物聯網新契機－數位桃園‧智慧青埔高峰論壇。（圖／市府提供）

邱副秘書長指出，青埔近期包含Xpark水族館、新光影城、IKEA旗艦店等接連開幕，成為國內旅遊亮點，此外，許多重要公共建設也在青埔，例如：桃園市立美術館、橫山書法公園、桃園國際棒球場等。

▲亞洲‧矽谷計畫執行中心執行長鄭貞茂表示，桃園是亞矽計畫重點發展城市。（圖／市府提供）

市府也將與國發會合作，在青埔地區推動「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」，建置亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台，希望將青埔地區打造成為「5G智慧城市應用示範區」以及「5G開放網路應用場域」，加速5G創新應用與商用普及，相信未來青埔將成為全國智慧發展的亮點。

▲前瞻智慧物聯網新契機－數位桃園‧智慧青埔高峰論壇。（圖／市府提供）

「前瞻智慧物聯網新契機－數位桃園‧智慧青埔高峰論壇」將針對「智慧生活」、「智慧產業」、「智慧永續生態」、「智慧基盤建設」等4大議題進行討論，希望作為未來青埔發展智慧應用服務的參考。

經濟部次長林全能表示，在數位轉型發展領域，AI人工智慧如同大腦、5G則是神經系統、半導體則是心臟，台灣在資通訊領域擁有堅強實力，具備發展優勢，尤其桃園近年來積極推動智慧城市發展，更奠定良好的應用基礎，希望未來產官學持續密切合作，在青埔地區發展更多智慧相關應用領域。

亞洲‧矽谷計畫執行中心執行長鄭貞茂表示，桃園是亞矽計畫重點發展城市，亞矽創新研發中心預計今年底招標動工，將是計畫重要里程碑；執行中心也成功爭取到前瞻計畫補助，將全力推動亞矽5G創新應用計畫，並設置亞矽智慧運籌管理中心及智慧資料中心，未來也希望在青埔地區落實物聯網產業在地化發展的目標，同時培植創新創業生態系，並加強與桃園在地的連結。

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