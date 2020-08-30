養豬協會提3訴求護國產豬　陳吉仲4點保證提高農民收入

▲針對未來豬農收益，陳吉仲提出四大保證。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

政府宣布要開放美豬進口，引起不少豬農反彈，農委會主委陳吉仲和副主委們昨天開始兵分多路到產地溝通。桃園市養豬協會今（30日）提出3訴求，陳吉仲承諾全力支持，籲國人一起用新台幣下架國產豬肉。

農委會釋放消息，指出官員這兩天陸續和農民溝通，但在哪裡？等詳細狀況始終不願透露，並說「週末假日因為在全台主要養豬縣市溝通，但因是協會及各團體邀請，是否公開要尊重主人，所以不列為公開行程。」

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農委會今下午公布影片給媒體，畫面中有陳吉仲、桃園市養豬協會理事長曾文湖，和桃園市政府農業局長郭承泉。曾文湖希望政府要做到三點，包括一定要落實產地標示、台灣豬農絕對不使用萊克多巴胺的藥品養豬，第三是絕對有信心台灣豬肉可以戰勝進口豬肉，因為台灣豬肉是最棒的。

▲陳吉仲呼籲國人一起用新台幣下架國產豬肉。（圖／記者李毓康攝）



陳吉仲回應，全力支持以上3點訴求，呼籲國內養豬農民，不能、也不可以使用瘦肉精，政府會支持「強制標示」，讓消費者有所選擇，更重要的是，台灣豬肉品質好，具有競爭力，要請國人在這時候一起用新台幣下架國產豬，買台灣豬肉。

另外，陳仲吉針對未來豬農收益提出4點保證，包括有百億基金、可以增加出口、興建現代化設備，最後是中央畜產會會調節，維持好價格，農民收入相對會提高。最後陳吉仲強調，後續會邀請全國養豬協會理事長，一起確認百億基金要怎麼用。