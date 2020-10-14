86趴不是代表支持鐵路東移　陳永和：政治人物不要張冠李戴！

▲「地表最強里長」前牛埔里長陳永和指出，市府稱有86％民意支持，這是代表鐵路地下化，而不是代表支持鐵路東移，政治人物不要張冠李戴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南鐵地下化工程最後的拒拆遷戶黃家及陳家，10月13日都被鐵道局中工處拆除，南鐵東移反拆遷案抗爭9年，340戶至今全部點交畫下句點，但「地表最強里長」前牛埔里長陳永和指出，市府稱有86％民意支持，這是代表鐵路地下化，而不是代表支持鐵路東移，政治人物不要張冠李戴！

陳永和指出，公共事務好人永遠都是政治人物、壞人永遠都是警察在承擔，老百姓永遠都是被犧牲者！為什麼一個工程要延宕10多年，而且延宕的時間根本不是老百姓在反抗，而是很多工程就是一直再變更設計所造成的。

陳永和說，為什麼要變更設計？完全沒有人知道，但大家所知道的，就是官方所說的，為了長遠的發展犧牲一些人是必要之惡！然後開始帶風向製造仇恨，這就是政治人物可惡的地方，修補人民的信任，是修補人民信任政府嗎？還是修補人民彼此信任人民？他反對鐵路東移，希望大家一起思考追出東移的真像，否則永遠都會有人繼續受害！

據了解，台南鐵路地下化工程東區、北區沿線340戶拆遷戶，最後2戶拒拆遷戶黃家及陳家，原訂2020年7月23日執行拆除，因住戶及聲援民眾、學生激烈抗爭遂暫緩拆除，鐵道局10月13日凌晨強拆黃宅，擋拆民眾與警方爆發多次推擠肢體衝突。

黃家擋拆人士10月13日上午被市警五分局警方強制架離清空，鐵道局進行部分牆面拆除，陳家則是自行僱請搬家公司，下午2時多將最後一批物品搬上車後，陳家人在客廳禱告、唱聖歌，下午2時46分，陳家人走出家門，揮別居住數十年的家園，淚灑家園，也宣告南鐵東移反拆畫下句點。

據了解，陳、黃兩家被迫離開家園，但並不代表抗爭就此停止，黃、陳兩家的不甘心，將會持續不休。

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