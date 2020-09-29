南鐵2戶拒遷提2訴求！交通部指「會影響鐵道安全」：都不可行

▲南鐵拒遷戶今至交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台南鐵路地下化工程抗爭戶黃家黃春香、陳家陳致曉今（29）日到交通部抗議，要求設定地上權，訴求「黃家保留原梯，陳家保留原屋」。交通部表示，保留地上建築物恐影響鐵道安全，此方法不可行。

台南鐵路地下化工程拒拆遷戶僅剩2戶，分別為北區黃春香宅及東區陳家，住戶黃春香及反南鐵東移全線自救會長陳致曉今日到交通部前抗議。兩家聲明，無意阻礙南鐵地下化工程施工，但交通部執意在本案司法救濟進行中進行強拆的作為，使南鐵東移案在客觀上將不顧司法判決，貫徹執行。

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▲南鐵自救會成員曾到現場拉大字報抗議政府「強拆暴力」。（圖／記者林悅翻攝）

黃、陳兩家主張，縱使交通部欲執意推行南鐵東移工程，亦不需對陳黃兩家強 拆。因為「黃家保留原梯，陳家保留原屋」的訴求，在不影響東移案施工的條 件下，事實上仍可透過「設定地上權」或其他方案實現。各方案的可行性，需賴官民誠摯討論。

黃、陳兩家表示，鐵道局目前針對陳黃二戶訴求，並未坐下來與居民討論如何達成。針對黃家 「保留原梯」訴求，僅告知不可行。針對陳家「保留原屋」訴求，更甚至僅是透過媒體表示不可行、請南市府溝通。

對此，交通部表示，黃家想保留的原梯就位於鐵道工程的連續壁上，樓梯不拆就無法開挖，且由於是採用明挖覆蓋法施工，覆蓋土約4到8公尺，因此地面上不可有建築物，否則將影響鐵道安全，所以也無法採用先後重建方式。

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