南鐵東移拒遷戶遭強拆　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

▲南鐵東移案清晨執行強拆，拒遷戶與警方發生推擠衝突。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，在大批警力戒護下，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，為長達9年多的南鐵抗爭史劃下句點。對此，時代力量立委陳椒華表示深感遺憾，陳家也將提出明確的和解方案，希望可以保留大家最關心的迴旋梯結構，做為未來綠園道的一個公共藝術裝置。

鐵道局中工處13日清晨6時強制執行台南市北區開元路黃宅拆除行動，市警五分局動用160名警力進行強制請離行動，期間發生3波抗議民眾與警方推擠肢體衝突，但被優勢警力壓制，警方於上午9時20分強制帶離黃宅最後1名房客，黃宅人員全部帶離淨空，交鐵道局進行後續拆除作業。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者李毓康攝）



時代力量立法院黨團13日上午召開「讓陽光照進議會，貫徹性別平等」記者會，陳椒華於會中強力譴責鐵道局未經溝通，即以突襲形式強拆，導致人民的權益深受損害。

陳椒華指出，交通部和台南市政府遲遲不願意召開聽證會，拒絕在環評、環境影響差異分析以及土地徵收等爭議上聆聽人民的聲音，造成程序瑕疵，除了立委先前多次與鐵道局確認施工圖並召開協調會，原住戶也都已經提出和解方案，但鐵道局仍在未針對和解方案與原住戶有完整討論前突襲強拆陳家與黃家兩戶，她對此深感遺憾。

陳椒華認為，針對最後兩家不願妥協的家戶，應該要繼續協商而非強拆，自己先前也召開幾次協調會，遺憾的是鐵道局並不重視，台南市府甚至不願派人溝通，不是民主國家應該有的狀況。

陳椒華也預告，陳家將在14日召開記者會，提出明確的和解方案，希望可以保留大家最關心的迴旋梯結構，做為未來綠園道的一個公共藝術裝置，她也認為這個方案確實可行，其中《文化藝術獎助條例》第9條就有規定公共工程要設置公共藝術，如果有心就可以保護陳爸爸媽媽一生的心血，減少社會對立。

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