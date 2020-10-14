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「南鐵運動會繼續下去」　陳致曉痛批：民進黨利用公權力報私怨

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▲▼南鐵強拆控訴記者會 陳致曉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，在大批警力戒護下，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶。對此，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉14日表示，政府對付陳家根本就不是要推行公共建設，而是利用公權力報私怨，「他們知道要傷害一個人，就必須傷害他最愛的」，同時也強調南鐵運動還會繼續下去，他將繼續揭穿民進黨政客的虛偽面紗。

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨強制拆除台南市鐵路地下化沿線最後3戶拒遷戶，為長達9年多的南鐵抗爭史劃下句點。中工處長黃鳳崗表示，南鐵地下化工程預定民國115年完工，屆時將展現台南都會新貌。

對此，陳致曉14日上午於立法院召開「南鐵強拆，我們失去了什麼？」記者會，表示自己早在兩週前就透過各種管道與政府高層溝通，並向總統府、交通部、台南市政府提出和解方案，很遺憾最後還是從新聞畫面得知鐵道局拆了自己家的房子。

▲▼南鐵強拆控訴記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳致曉召開「南鐵強拆控訴」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳致曉指出，當他得知警方在13日凌晨3時包圍黃家時，自己的想法依然是政府想要和解，「他們如果突擊強拆不是太無恥了嗎」，沒想到政府卻是躲在背後不願意協商，最後也證實自己低估了民進黨的尺度。

「我看到鋼牙一點一點地把它吃掉，它吃到哪裡，我就想到我曾經在那個空間如何生活」，陳致曉哽咽地說，家中的迴旋梯在當今台灣工法已經做不出來，其中的木製扶手更是在60年代由老師傅親手打造，沒想到政府拆房子竟然刻意破壞扶手，就可以看出並不是要推行公共建設，而是在利用公權力報私怨，「他們知道要傷害一個人，就必須傷害他最愛的」。

陳致曉強調，自己高齡89歲的老母親對這棟房子有很深厚的情感，「他知道一定要把它毀掉才能傷害我母親，然後就能傷害我，就可以報復我過去9年揭發民進黨虛偽政客的殘暴」。陳致曉痛批，台南市政府明知道有方法可以不用強拆，進而讓城市具備歷史紋理、更有社會形象，但政府寧願利用公權力徹底毀滅一家人，讓他直言「這是恨，不是執行公共利益」。

▲▼南鐵強拆控訴記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳致曉高齡89的母親現身記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳母哽咽地說，房子和土地是陳家的根，自己不知道犯了什麼大罪，現在要被連根拔起，「連殺人犯都有人權，我們卻一點人權都沒有」，9年來一家人過得提心吊膽，也不知道房子什麼時候會被拆光。

陳母表示，他們夫妻對這棟房子的感情很深，就像把一小孩從小養到大的感覺，好像是自己的生命一樣，她不知道為何時任台南市長的副總統賴清德要將陳家的根全部拔光，連一點空間都不讓陳家生存下去。

陳母認為，當今的社會已經不是真正的民主，年輕時夫妻兩人支持本土政權，相信可以讓人民的生活更幸福，但現在她已經感到完全失望。

陳致曉表示，南鐵東移拆掉的不只是陳家的房子，更拆掉和解的盼望、台灣的民主人權，以及台南進行都市縫合的契機，同時也拆掉了民進黨虛偽的面紗。他強調，這不會是南鐵運動的句點，因為強拆使和解已不復存在，也讓陳家更加沒有牽掛、更自由，「我從前還有所節制，現在已經完全沒有顧慮」。

陳致曉強調，南鐵運動還會繼續下去，「苗栗大埔張家可以重建、南鐵陳家也能重建」就是他接下來努力的方向，陳家絕對有重建的技術，他將會繼續往南鐵重建的方向繼續運動，同時揭穿總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、政務委員張景森等民進黨政客的虛偽面紗。

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