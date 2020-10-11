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新北勞工局全國首創　推免費律師夜間面談諮詢服務

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▲新北勞工局全國首創 推免費律師夜間面談諮詢服務。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北勞工局全國首創，推免費律師夜間面談諮詢服務。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

遇到勞資爭議問題，下班時間也可爭取自身權益！為避免勞工遇有勞資爭議問題時，因平日上班無法利用現有勞工法令諮詢服務，新北市政府勞工局規劃於10月起與基隆律師公會合作，推行免費律師夜間面談諮詢服務，提供更多元、便利及建構更完善的法令諮詢服務。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局與法律扶助基金會新北分會自2012年起合作「免費律師諮詢勞工法令電話通」及推出全國首創「免費律師面對面諮詢」等服務，由法扶指派義務律師，免費提供轄內勞工朋友全天候電話及面對面諮詢，諮詢密度為全國最高。

陳瑞嘉說，因律師電話及面對面諮詢服務僅限於平日上、下午上班時間提供（每週一至週五上午9點至12點、下午2點到5點），會有許多勞工朋友因工作等因素，在遭遇勞資爭議時，無法利用現有的法律諮詢服務，對此勞工局與基隆律師公會合作，於每週三下午6時至9時，推行免費律師夜間面談諮詢服務，打破時間的限制，提供有諮詢需求的勞工即時獲得協助。

陳瑞嘉指出，未來除了提供免費律師夜間面談諮詢服務，在勞資爭議調處方面，勞工局自2016年起推行夜間調解機制以來，統計迄今總共受理夜間調解申請24件，調解成立率50%，總計為勞工爭取金額達134萬7800元。

陳瑞嘉表示，因以往夜間調解服務僅透過1家委託辦理調解業務之民間團體協助，為增加勞資雙方召開調解會議時間上的彈性選擇，勞工局也規劃於2020年10月起將夜間調解機制擴大推行至4家委託辦理調解業務之民間團體，以提升當事人出席調解會議意願，提供更多元的勞資爭議紛爭解決機制。

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