▲新北貢寮卯澳灣魚苗放流，侯友宜：攜手守護海洋資源。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府在貢寮卯澳灣舉辦「109年度貢寮卯澳灣魚苗放流活動」，新北市長侯友宜和漁業署署長張致盛及與會來賓一同放流黃錫鯛魚苗和九孔苗，以增裕海洋資源，永續海洋資源是海洋產業得以持續發展的基礎。侯友宜表示，將會持續努力推動保育及復育相關政策，讓海洋資源能永續。

侯友宜表示，貢寮卯澳灣是全國第一個「栽培漁業示範區」，也是最適合東北角海域增殖放流物種的良好棲息環境。長期參與全國栽培漁業示範區計畫的海大前校長李國添榮譽教授認為新北市政府是最重視栽培漁業示範區的政府，卯澳灣也是最完整及最管理完善的示範區。

▲新北市長侯友宜與海大、漁業署及海保署共同放流1萬粒九孔。

漁業處表示，市府在卯澳灣北岸設立海洋資源復育園區，並與產官學合作是增裕卯澳灣栽培漁業示範區的重要基地，推動「雙花計畫」與國立臺灣海洋大學合作共同開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的鏽斑蟳（俗稱花蟹）人工繁養殖技術，為了提供雙花團隊更多的種苗繁養殖空間和解決天氣不穩定性的問題，已於2020年7月完成海洋資源復育園區第一培育室擴建。

漁業處說，經過多年努力如今已取得不錯的成果，計畫主要執行者海洋大學助理教授徐德華也因此獲選為中華民國第58屆十大傑出青年。雙花計畫執行者徐德華助理教授也在復育花枝和花蟹的研究上取得佳績並獲得十大傑出青年，也歡迎更多有志於復育海洋的青年與新北市政府合作。

▲參與放流活動的小朋友體驗放流物種，感受復育的喜悅。

卯澳灣栽培漁業示範區在卯澳漁村、貢寮區漁會、漁民、臺灣海洋大學與市府攜手合作下，已朝向多元化發展，卯澳灣不僅有生態功能，更將卯澳社區列為本府青春山海線中重要的觀光遊憩重點，該社區極力發展地方海洋特色產業，卯澳社區居民收益提升，已經是新北市東北角地區發展的示範社區。

農業局長李玟表示，卯澳灣是九孔的故鄉，魚苗及幼苗的孵育繁殖基地、更有多種珊瑚在卯澳灣內生長，卯澳灣非常適合放流的魚介貝類幼苗棲息。這次漁業署與市府共同合作辦理放流，共同將市府自行培育的10萬粒九孔苗和1萬尾黃錫鯛魚苗放流至卯澳灣，可恢復海洋蓬勃的基礎生產力和增裕海洋生態系。

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