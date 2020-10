波羅地海取經新北　有機營養午餐分享經驗推綠色永續

▲GRASS2020研討會,烏克蘭有機聯盟主席(中)邀請新北市分享有機農業推動經驗。(圖/新北市農業局提供)

新北市政府9日受烏克蘭有機運動聯盟邀請,參與GRASS線上會議,與芬蘭、俄羅斯、白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭、德國等國的有機農業組織分享推動有機營養午餐政策的經驗。

農業局指出,這次研討會以GRASS為題,字面是象徵農業的「綠草」,其實是活動主軸「展望綠色農業.維護海洋永續(Greener Agriculture for a Sustainable Sea)」的簡寫,為期兩天的議程包含了食農教育面臨的挑戰、氣候變遷對農業的影響與對策、洞悉有益有機產業發展的當代趨勢,並從八千多公里外的臺灣汲取經驗,與烏克蘭、拉脫維亞、瑞典與丹麥等國共同思考,如何透過有機校餐,讓學校、幼稚園和托兒所的兒童都能享用到健康的有機農產品,並增進農友收益與整體有機產業發展。

農業局表示,2020年2月24日新北市政府與全球最大非政府有機農業組織IFOAM(International Federal of Organic Agriculture Movement)亞洲分會,共同設立「亞洲有機智能行銷中心」(Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia,CEIOMA)並舉辦啟用儀式,同時邀請到IFOAM歐亞分會理事兼烏克蘭有機運動聯盟主席Eugene Milovanov參與並分享有機國際貿易展望。訪台深入了解台灣有機產業後, Eugene看見公共採購支持的重要性,決定邀請新北市政府分享施政經驗。

農業局表示,近期新北市政府將與「亞洲地方政府有機農業促進會(Asian Local Governments for Organic Agriculture, ALGOA)」合作,於新北市設立「AGLOA公共採購推廣中心」(ALGOA Center for Public Procurement, ACPP),致力於在亞洲各國學校和公部門廚房推廣有機餐,並研究、記錄他國相關案例,與具類似政策之地方政府保持聯繫合作。

農業局長李玟表示,新北市推動中小學有機營養午餐政策,至今已有666所學校、公托和幼兒園參加,36萬學童從中受益,每周使用有機蔬菜量約為39公噸。這項成功的經驗帶動全台各縣市跟進響應,也讓國際看見新北市;未來將透過網站傳播相關資訊,並與日本、韓國成立推動委員會,讓執行量能及成果能夠更顯著,形塑ACPP成為世界上第一個研究和推廣公部門有機膳食的全球樞紐。

