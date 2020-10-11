波羅地海取經新北　有機營養午餐分享經驗推綠色永續

▲GRASS2020研討會，烏克蘭有機聯盟主席（中）邀請新北市分享有機農業推動經驗。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府9日受烏克蘭有機運動聯盟邀請，參與GRASS線上會議，與芬蘭、俄羅斯、白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭、德國等國的有機農業組織分享推動有機營養午餐政策的經驗。

農業局指出，這次研討會以GRASS為題，字面是象徵農業的「綠草」，其實是活動主軸「展望綠色農業．維護海洋永續（Greener Agriculture for a Sustainable Sea）」的簡寫，為期兩天的議程包含了食農教育面臨的挑戰、氣候變遷對農業的影響與對策、洞悉有益有機產業發展的當代趨勢，並從八千多公里外的臺灣汲取經驗，與烏克蘭、拉脫維亞、瑞典與丹麥等國共同思考，如何透過有機校餐，讓學校、幼稚園和托兒所的兒童都能享用到健康的有機農產品，並增進農友收益與整體有機產業發展。

農業局表示，2020年2月24日新北市政府與全球最大非政府有機農業組織IFOAM（International Federal of Organic Agriculture Movement）亞洲分會，共同設立「亞洲有機智能行銷中心」（Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia,CEIOMA）並舉辦啟用儀式，同時邀請到IFOAM歐亞分會理事兼烏克蘭有機運動聯盟主席Eugene Milovanov參與並分享有機國際貿易展望。訪台深入了解台灣有機產業後， Eugene看見公共採購支持的重要性，決定邀請新北市政府分享施政經驗。

農業局表示，近期新北市政府將與「亞洲地方政府有機農業促進會（Asian Local Governments for Organic Agriculture, ALGOA）」合作，於新北市設立「AGLOA公共採購推廣中心」（ALGOA Center for Public Procurement, ACPP），致力於在亞洲各國學校和公部門廚房推廣有機餐，並研究、記錄他國相關案例，與具類似政策之地方政府保持聯繫合作。

農業局長李玟表示，新北市推動中小學有機營養午餐政策，至今已有666所學校、公托和幼兒園參加，36萬學童從中受益，每周使用有機蔬菜量約為39公噸。這項成功的經驗帶動全台各縣市跟進響應，也讓國際看見新北市；未來將透過網站傳播相關資訊，並與日本、韓國成立推動委員會，讓執行量能及成果能夠更顯著，形塑ACPP成為世界上第一個研究和推廣公部門有機膳食的全球樞紐。

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