▲新北眷村文化節限定「眷味野餐」，回味過去眷民懷舊好時光。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

邁入第11年的新北眷村文化節，今年以「眷味召集令」為主題，用眷村的氣味、滋味、趣味，三方面呈現眷村歷史與特色。其中象徵眷村美食滋味的「眷味野餐」，於10日下午登場，民眾徜徉在眷村建築群間，在一村小山坡野餐談天、欣賞各種表演，回味過去眷民參加康樂活動的生活，享受悠閒懷舊的眷村午後時光。

文化局表示，象徵眷村美食滋味的「眷味野餐」，復刻眷村時期惜食愛物的環保精神，參加民眾只要自行攜帶容器餐具至現場裝食，即享眷村小點心加量的響應福利；「小眷市集」則提供眷村懷舊飲食攤位，包含涼拌菜、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等；還有NG蔬果攤及好物交換，以物美價廉的方式販售品質良好的醜蔬果，還能以物易物，為環保盡一份心力。

▲懷舊知識大考驗，歡迎民眾踴躍來挑戰。

現場還有多場精彩表演輪番上陣，包括清新的民歌餐廳駐唱、慾望劇團帶來《永遠的家鄉味》互動式劇場演出、懷舊知識擂台賽等活動，還有民眾穿戴應景的復古風服飾，紛紛打卡拍照分享復古美學的懷舊瞬間。

文化局表示，11日還有能夠體驗眷村生活趣味的「小眷市集」，以及在14號眷舍展出的「空軍與三重一村的榮光歲月特展」，陳列多項自民國19年以來珍貴的空軍相關文物。假日還有懷舊知識擂台賽、眷味美食展、眷味料理教學、眷味講作坊、眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、趣味集菜及民歌講唱會等，要用精采有趣的眷村三味系列活動high翻整個10月，歡迎有興趣的民眾一同共襄盛舉。

► 美麗最大的祕密

▲民眾開心在空軍三重一村合影。

▲好物交換，復刻眷村惜物愛物的精神。