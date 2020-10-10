王定宇趙天麟提修《軍人撫卹條例》　年增9.5億擬由國防預算支應

▲金防部執行反登陸操演，戰車撞上電線桿後翻覆。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，造成2名軍人1死1傷，民進黨立委王定宇、趙天麟近日提出《軍人撫卹條例》修法，明定作戰、因公死亡軍人之遺族有未成年子女者，每月加發撫卹金1萬2千元至成年，若領卹子女已成年但仍在學，則加發至取得學士學位。本次提案將增加的預算概約9億5000萬元，擬由國防預算項下全數支應。

王定宇、趙天麟近日提出《軍人撫卹條例》第13、21、40條條文修正草案。兩人表示，我國軍職人員無時無刻盡忠職守、保家衛國，使台灣超過半世紀以來，面對中共武力併吞 威脅，迄今仍能維持和平穩定發展提供最重要的屏障。

王定宇、趙天麟說明，早期軍職人員為國犧牲奉獻寶貴生命之後，其遺族受領撫卹金給與，囿於現行的《軍人撫卹條例》第13條規定，86年1月1日修法施行前審定之年撫金，仍依軍人死亡時之原規定辦理，使早期領受死亡撫卹金的遺族，須依軍人亡故時適用各時期《軍人撫卹條例》的核發基準，無法隨歷次撫卹金核發基準修正同步調整，使得領受舊制撫卹金的遺族權益明顯不足。

王定宇、趙天麟指出，據統計，目前領受舊制撫卹金遺族為2884案，以現行給與標準發給年撫金，每年約需新增預算3億1800萬元，現行規定相關條文應與時俱進，以落實國家照顧到這些早期國犧牲性命的軍人遺族之德意。

▲金防部執行反登陸操演，戰車疑似車速過快翻覆。（圖／立委陳玉珍提供）



王定宇、趙天麟說，國軍官兵為國犧牲奉獻，不幸因公殉職亡故後，其子女更應獲得適足的照護，除了教育部協助給予學雜費減免外，基本生活所需亦應有所維繫，建議參酌《公務人員退休資遣撫卹法》及《警察人員人事條例》之規定，每月加發每個未成年子女撫卹金1萬2000元至成年，或直到取得學士學位，以維持其生活照護。

王定宇、趙天麟表示，目前領有撫卹令，可獲得照顧的未成年或仍在學子女有228人，每年預算約為3283萬元。

王定宇、趙天麟也認為，同時也應參酌依衛生福利部公告「109年台灣省最低生活費」，若遺族為一人以上者，獲得的國家照顧卻不足維繫基本生活，應修正遺族為未成年子女外，其餘遺族每人每月應有維繫最低生活標準之撫卹金，不足額部分則由所屬機關編列預算支應。

王定宇、趙天麟估計，本次提案將增加的預算概約9億5000萬元，擬由國防預算項下全數支應，以更能貼進國軍照顧袍澤德意，及降低基金管理機關重新審定作業負擔。

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