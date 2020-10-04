王定宇新人花籃寫「敬輓」遭挖出　黃子哲酸：拿維骨力補腦

▲黃子哲反酸王定宇。（圖／取自王定宇臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎震驚國際，國民黨在推特用英文撰文盼早日康復，遭民進黨籍立委王定宇批評，英文程度是國際級笑話。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲3日以5點狠酸，指出王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然寫「敬輓」，瞬間讓喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，「王定宇拿維骨力補腦」。

針對王定宇批評國民黨推特文，黃子哲在臉書酸道，他從頭到尾提不出究竟是哪裡出錯，淪為只會看到國民黨就開槍的膝式反應，但膝蓋是拿來走路不是思考，請順時中多吃豬腦，不是維骨力。

黃子哲說，況且王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然在自己名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，還有臉批評國民黨的英文，這才是超越國際級的笑話。

黃子哲提到，王定宇想要評論「英文」程度，肯定是想讓大家回想起同黨總統蔡英文的「菜英文」，連泰國的「Thailand」都可以寫成「Tailand」，實在是用心良苦。

至於先前國民黨指出，美國衛生部長 阿札爾（Alex Azar）在會見蔡英文致詞時，誤將President Tsai（蔡）說成President Xi（習）一事。黃子哲表示，結果民進黨發言人顏若芳竟回批是藍營自行超譯，還酸翻成習總統是「習」以為常。不料，阿札爾自承確實是口誤，狠狠打臉發言人，以及一票硬拗是 Presidency 的幫腔人士。

黃子哲諷刺，英文爛也不是全然無用，例如民進黨籍立委蘇震清在法庭上，就拿來當作不會逃亡的理由，這或許是可以給王定宇寶貴的借鏡。

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