　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇新人花籃寫「敬輓」遭挖出　黃子哲酸：拿維骨力補腦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃子哲反酸王定宇。（圖／取自王定宇臉書）

▲黃子哲反酸王定宇。（圖／取自王定宇臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎震驚國際，國民黨在推特用英文撰文盼早日康復，遭民進黨籍立委王定宇批評，英文程度是國際級笑話。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲3日以5點狠酸，指出王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然寫「敬輓」，瞬間讓喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，「王定宇拿維骨力補腦」。

針對王定宇批評國民黨推特文，黃子哲在臉書酸道，他從頭到尾提不出究竟是哪裡出錯，淪為只會看到國民黨就開槍的膝式反應，但膝蓋是拿來走路不是思考，請順時中多吃豬腦，不是維骨力。

黃子哲說，況且王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然在自己名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，還有臉批評國民黨的英文，這才是超越國際級的笑話。

黃子哲提到，王定宇想要評論「英文」程度，肯定是想讓大家回想起同黨總統蔡英文的「菜英文」，連泰國的「Thailand」都可以寫成「Tailand」，實在是用心良苦。

至於先前國民黨指出，美國衛生部長 阿札爾（Alex Azar）在會見蔡英文致詞時，誤將President Tsai（蔡）說成President Xi（習）一事。黃子哲表示，結果民進黨發言人顏若芳竟回批是藍營自行超譯，還酸翻成習總統是「習」以為常。不料，阿札爾自承確實是口誤，狠狠打臉發言人，以及一票硬拗是 Presidency 的幫腔人士。

黃子哲諷刺，英文爛也不是全然無用，例如民進黨籍立委蘇震清在法庭上，就拿來當作不會逃亡的理由，這或許是可以給王定宇寶貴的借鏡。

 其他人也看了這些...

► 川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了
► 川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了
► 沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

更多熱門新聞...

川普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼川普總統伉儷早日康復
外交部透過AIT轉達來自台灣的慰問　願祝川普伉儷快速康復
川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九神情嚴肅8字回應了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
女友長相遭攻擊　瘦子護愛10字嗆爆酸民！
電影界大佬驚傳病逝！　生前是劉家昌、瓊瑤、李行恩人
625種早餐搭配！　營養師獨家菜單：這樣吃不怕胖
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蘇巧慧辦「彩柚大賽」　竟驚呼「我以為農曆七月沒過完」

鄭文燦與「律師歌王」蘇明淵有約：得獎再辦一場音樂會成真！

王定宇新人花籃寫「敬輓」遭挖出　黃子哲酸：拿維骨力補腦

中秋連假4天台海都不平靜！　共軍又侵擾西南空域遭驅離

金曲獎落幕讚阿爆、滅火器　蔡英文：台灣成少數能辦大型活動國家

蔡英文籌碼押錯人「得罪拜登」？　邱毅：兩岸統一更近了

黃家古厝音樂會3日登場　蔡英文現身追憶李登輝

果然是音樂人！高嘉瑜現身金曲獎：相信自己「有上台的一天」

滅火器奪金曲最佳樂團　民進黨發文恭喜：再次點起島嶼的光

快訊／中秋連假共機1運8反潛機再擾台　國防部防空飛彈追監

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

影／蘇巧慧辦「彩柚大賽」　竟驚呼「我以為農曆七月沒過完」

鄭文燦與「律師歌王」蘇明淵有約：得獎再辦一場音樂會成真！

王定宇新人花籃寫「敬輓」遭挖出　黃子哲酸：拿維骨力補腦

中秋連假4天台海都不平靜！　共軍又侵擾西南空域遭驅離

金曲獎落幕讚阿爆、滅火器　蔡英文：台灣成少數能辦大型活動國家

蔡英文籌碼押錯人「得罪拜登」？　邱毅：兩岸統一更近了

黃家古厝音樂會3日登場　蔡英文現身追憶李登輝

果然是音樂人！高嘉瑜現身金曲獎：相信自己「有上台的一天」

滅火器奪金曲最佳樂團　民進黨發文恭喜：再次點起島嶼的光

快訊／中秋連假共機1運8反潛機再擾台　國防部防空飛彈追監

歐美疫情未獲控制　陸學者：西方模式下神壇「美國神話走向終結」

約妹陽明山看夜景…色男又親又摸！她死命抵抗慘遭丟包

持修見面靦腆笑比讚...張惠妹反應超熱情　他拿下新人獎：等1個月值得

港稱沒跟台灣設陳同佳投案窗口　陸委會：去年10月就已相互聯絡

影／蘇巧慧辦「彩柚大賽」　竟驚呼「我以為農曆七月沒過完」

烤肉走錯棚！瞎烤哥3包木炭「狂吃猛喝4小時」　結局神展開網笑噴

日職／陳偉殷結束隔離現身羅德　球迷熱議：下周對軟銀？

總統大選穩上啦！拜登連嗨兩天一夜：「再1個月」叫我老婆第一夫人

女子硬要當精神病護士　隨後濺血慘案頻傳！《拉契特》簡直宮鬥劇

寶馬車主糾正發音「BMV」　他臉垮：騙我？老外搖頭：連賓士都唸錯

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

蔡英文得罪拜登？邱毅：兩岸統一更近了

阿美族青年喊「我是驕傲中國人」背景曝　北京戰鬥12年

新人寫敬輓　王定宇遭酸不如小學

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」

募兵制推給馬英九　徐巧芯酸爆陳水扁

扁指馬英九　不顧軍方反對硬推募兵制

金曲落幕　總統：少數能辦大活動

國防部證實加拿大軍艦通過台海「戲水」

中秋連假4天台海不平靜　共軍侵擾西南空域遭驅離

苗栗18區黨部招牌全拆　江啟臣不知情

高嘉瑜現身金曲獎：相信自己有上台的一天

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

滅火器奪金曲最佳樂團　民進黨發文恭喜：再次點起島嶼的光

更多熱門

相關新聞

國民黨石獅「有眼無珠」樓層清空「攔腰煞」

國民黨石獅「有眼無珠」樓層清空「攔腰煞」

國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，除了國民黨大樓風水路沖，黨部大門前兩隻鎮煞的石獅子「有眼無珠」，中常委江碩平已經將請來師傅補上。此外，命理師也警告，二樓清空恐會有「攔腰斬」煞氣。

苗栗18區黨部招牌全拆　江啟臣不知情

苗栗18區黨部招牌全拆　江啟臣不知情

國民黨祝福川普伉儷早日康復

國民黨祝福川普伉儷早日康復

過半參議員支持台美BTA 　王定宇：符合主流民意

過半參議員支持台美BTA 　王定宇：符合主流民意

王定宇提修法：公共場所揮五星旗罰5萬

王定宇提修法：公共場所揮五星旗罰5萬

關鍵字：

黃子哲王定宇國民黨

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

小鬼突出現在金曲獎螢光幕！全場鼻酸

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

更多

最夯影音

更多
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面