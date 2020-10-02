美國過半參議員支持台美洽簽BTA 　王定宇：符合當前主流民意

▲美國白宮。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國聯邦參議院「台灣連線」2位共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）及孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）領銜發起，共計50位參議員於美東時間10月1日聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。對此，民進黨立委王定宇認為，此舉符合美國當前民意的主流，對台灣的經濟、國際地位與安全都有實質上的重要幫助。

該聯名函自9月中旬推動以來，短時間內即獲參院兩黨高達總席次半數的50位聯邦參議員連署支持，其中也包括多位參院兩黨領袖級議員，凸顯我國政府相關政策，確已得到美國立法部門的正面回應。這也是繼2019年12月計有161位聯邦眾議員聯名致函賴海哲貿易代表後，美國國會再次以堅定行動展現不分黨派對台灣的一致支持。

對此，王定宇2日受訪時表示，美國參議院有100萬參議員，在美國的地位與權力相當高，這次有接近60位、實質過半的參議員提出連署案，要求美國政府儘速恢復與台灣洽簽貿易協定，不管是FTA、BTA或其他名稱，顯見此敦促案非常有價值。

王定宇說，這項連署案已經獲得民主、共和黨跨黨派的支持，並且在參議院中過半，很容易形成政策或法案的功拓，也符合美國當前民意的主流，亦即提升對台灣的關係，並在經貿上建立兩國的FTA或BTA。

王定宇指出，若再搭配美國眾議院提出的「中國任務小組報告」，也要求美國政府應該儘速與台灣談判經貿協定，因此不管未來美國總統的選舉結果如何、行政部門將由誰掌握，這股民意應該代表美國的主流，台灣樂見這樣的發展，相信對台灣的經濟、國際地位與安全都有實質上的重要幫助。

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