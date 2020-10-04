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王定宇嗆「哪有立委親寫輓聯」　新人叔叔也上火線籲：別再秀下限

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▲▼王定宇反擊花籃事件。（資料圖／取自王定宇臉書、記者吳立言攝）

▲王定宇反擊花籃事件。（資料圖／取自王定宇臉書、記者吳立言攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委王定宇近日批評，國民黨在推特的發文是國際笑話，而國民黨文傳會副主委黃子哲則反嗆，王定宇送給新人的花籃上竟寫「敬輓」。對此，這對新人的叔叔4日也上火線聲援，強調當時王定宇已親自致電致歉，對他的支持不會改變，希望國民黨不要秀下限。

針對王定宇批評國民黨推特文，黃子哲4日在臉書酸道，他從頭到尾提不出究竟是哪裡出錯，淪為只會看到國民黨就開槍的膝式反應，但膝蓋是拿來走路不是思考，請順時中多吃豬腦，不是維骨力。他也加碼爆料，批評王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然在自己名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，還有臉批評國民黨的英文，這才是超越國際級的笑話。

對此，王定宇氣憤回嗆「哪個立委是親自拿筆寫花圈、輓聯？」他表示，每個月有數百個花圈、輓聯都是委託花店寫的，但當時他並沒有把責任推給花店，而是向新人致歉。

王定宇稱，這對新人和家長是他的支持者，他們可以理解是花圈花店的錯，都表示不在意，「你們國民黨現在為了掩飾自己的外交錯誤，竟然不知詳情的狀況下，拿這件事來掩護自己，國民黨還要用喜事變喪事，傷害這對與政治無關的新人，丟不丟臉啊？」他酸，特別是擔保李眉蓁論文沒有整本抄的黃子哲，為了幫國民黨遮醜，真的是什麼話都敢說，算是很稱職的發言人。

貼文一出，當事新人的叔叔也在底下留言回應，表示王定宇當時已致歉過，而家人對王定宇的支持不會因此改變，也真的不在意，希望國民黨不要再秀下限。

▼王定宇在臉書反擊花籃事件，新人親友回應。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲▼王定宇在臉書反擊花籃事件，新人親友回應。（圖／翻攝自王定宇臉書）

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