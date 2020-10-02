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王定宇提案修法：公共場所手持、揮舞五星旗最重罰5萬

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▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華人民共和國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

近日中共軍機動作頻頻，台灣籍藝人歐陽娜娜、賴冠霖卻接連登上中國大陸官媒央視的中共「十一」晚會獻唱，近日更出現一名台灣女子在台北101大樓前揮舞五星旗，再度引起網路上的熱議。對此，民進黨立委王定宇近日提出《國家安全法》修法，明定人民若於在公共場所展示或揮舞五星旗者，將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

中國大陸央視於上月30日晚間播出中共建政71週年晚會，歐陽娜娜與香港、大陸的藝人合唱開場歌曲「我的祖國」，歌手張韶涵也在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。此外，曾赴韓國發展的19歲歌手賴冠霖、長年在中國大陸發展的25歲藝人官鴻，1日晚間也分別在「十一」特別節目演唱。

對此，民進黨立委王定宇等30人近日提出《國家安全法》第2-3條、第5-3條修正草案，明定人民不得為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，進行違反國家認同、配合其統戰工作政治目的之宣傳行為，違反上述規定者，將處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並將其宣傳物品沒入。

草案中也規定，若是在進行上述宣傳行為時，於公共場所升降、懸掛、展示、手持或揮舞大陸地區、香港、 澳門、境外敵對勢力或其黨、政、軍之代表旗幟、標誌者，也將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，且警察機關應予取締，但經主管機關核准者舉辦之會議、活動，或依國際條約、 慣例為之者則不在此限。

▲▼反年改抗議現場，中華民國國旗跟五星旗同在。（圖／記者屠惠剛攝）

▲反年改抗議現場，曾出現中華民國國旗跟五星旗同在。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，王定宇2日受訪時表示，愛國同心會過去在西門町、信義計畫區都曾有過揮舞五星旗的行為，他比較好奇的是，中共花這樣的錢、請這樣的人、做這樣的宣傳到底是為了什麼，因為這些人不僅在台灣知名度不高，甚至有些形象也不太好，「對台灣民眾來說最多無感，甚至覺得反感」。

王定宇認為，這種宣傳方式大概只滿足於中共的大內軒，向中國內部宣傳，在台灣的鬧區也有人拿五星旗，「最多是滿足這個而已」，也讓那些不知名的往紅賺些額外的收入，或者獲取政治上的利益。

王定宇說，他已經提出《國家安全法》的修法，並且送進立法院審議，基於平等互惠，台灣國家在中國不能使用，因此五星旗若要在台灣做政治上的使用，也應該有法律予以處罰或禁止。

王定宇呼籲，中共如果還要再浪費錢搞自己國家的內軒，卻騷擾到台灣的生活環境，「建議他適可而止」，因為花這種錢只是讓台灣人民更討厭中華人民共和國，一點好處都沒有。

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