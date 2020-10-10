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雙十國慶大會登場！　傳共機「提早」兩度闖我西南空域

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▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日上午盛大登場，有消息指稱，連續多日擾台的共軍上午兩度侵擾我國西南空域，我空軍照例廣播驅離，而這不僅是10月以來，共機第8、9次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到223架次。

國慶大會10日上午於總統府前盛大登場，今年大會以「民主台灣、自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，特別抽出500位幸運民眾於大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

不過有消息指稱，在國慶典禮開始前，共機在今天上午兩度入侵我西南空域，於上午7時19分首度入侵我西南空域，高度為3000公尺，上午8時43分又再度入侵我西南空域，高度為4000公尺，我空軍依照慣例升空攔截，並以廣播驅離。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月9日共有56架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

此外，還有10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日1架運8反潛機、1架運9反潛機。

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