星星兒首度完成「擴大生活圈」　國慶三部曲系列活動充實又有趣！

▲台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱自閉兒），相約參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，今年則是加上觀賞國慶煙火表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱自閉兒），10多年來每年10月10日都相約參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，今年則是3個家庭10餘人主動參與，並進行國慶三部曲系列活動。

當年初次參與的星星兒經過了10多年，現今都已成為「肯納青年」，特別的是來自於安平的張氏一家人，則都是年年自動參加，因為張家的肯納青年是永福星星幫的「國慶寶寶」！家族成員和一般民眾站在一起升旗，之後自主健行運動，星星兒家長說：「感覺自家的星星兒更像一般人了！今年很特別的是，幾位星星幫的肯納青年從學校育畢業後，已經媒合到適合的工作，讓老師們都感到相當興奮，因為多年來的「特教潛能開發訓練」已在星星兒的生命歷程中，達到「走出自我世界，實現人生目標」的成效，在國慶升旗後，星星兒們自主健行運動，數十年如一日，並身體力行彰顯身障者運動人權！！

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今年很特別的是，長大後的星星兒，則和小星星兒們分享工作與求職經驗，還有人帶著相機和手機，趁機和肯納青年討教一下攝影的技巧，由於今年國慶也有3天連假，永福星星幫一行人也招兵買馬，進行國慶系列的第二部曲，以各自專長，首度參與「慢慢來市集」的公益擺攤的小店長活動，見到好朋友們一同以烘焙和文創的專長功力，在「慢慢來市集」中叫賣，永福星星幫的老學長帶著小學弟們，一同學習如何打開心胸面對陌生人，進而成功把自己手作的烘焙肉乾、餅乾和二手公仔娃娃銷售出去。

而且永福星星幫的孩子們，還得先在課堂中學習如何理財和克服自己本身在溝通上的障礙，好多師長在旁協助時，都覺得孩子們都長大了，星星兒已慢慢了解「自我決定」和「選擇自己要的生活品質」這門重要的「潛在課程」必須在日常生活中逐漸落實！大家約好每年一同參與國慶升旗， 也幫星星幫的國慶寶寶慶生，升旗之後就自主健行運動，就算是畢業後也一樣，如同老朋友見面，情同一家人！

今天的第三部曲則由永福星星幫的大朋友們規劃，帶領大家坐接駁車前往觀賞國慶煙火表演，2020永福星星幫的國慶三部曲活動，就在燦爛的煙火秀中劃下完美句點，大家都直呼「國慶一天三場，超級充實不無聊！」。

永福楊淑晏校長表示， 永福國小自閉症巡迴班多年來透過各項課程設計，讓星星兒逐漸融入人群。特別的是運動方面的學習，多年來帶領星星兒從事一般孩子的熱愛的活動，例如：直排輪、游泳、健行、各項球類、單車、獨輪車......。楊校長也說，愈是自然情境的訓練，愈能類化到各種情境，就有辦法讓星星兒更融入人群！

多位星星兒家長都表示，自從讓星星兒學會「在固定時間從事固定運動」後，星星兒的症狀有明顯改善，比較能夠專注，情緒問題也得到舒解，而和一般民眾從事運動或參與活動時，「感覺星星兒長大許多，更像一般人了」！家長語重心長、激動地說著。

永福特教老師賴育誠表示，「運動力」對星星兒來說是最好的「正向學習處方」，這麼多年來，這項活動已經成為星星兒的「傳統活動」，今後也會堅持「運動樂活」的傳統，不斷地帶領星星兒「擴大生活圈」參與各項活動！今年也是首度規劃「國慶三部曲」活動，也期望星星兒也都能自主運動健身！賴老師也說希望拋磚引玉，鼓勵有更多人能以運動健身進行樂活學習！

特教老師們也覺得這是重要的「潛在課程」，因為透過多年的特殊教育的教學活動，成效雖非立即看得到，但時間軸一拉長，持續進步，孩子們更像一般人了。

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