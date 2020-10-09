陳其邁首次備詢展3特色逼退藍軍　「政策魂」噴發震驚局處首長

▲高雄市長陳其邁首次赴議會備質詢。（圖／高雄市府提供）



記者陶本和／台北報導

高雄市長陳其邁日前首度赴議會進行施政報告並備質詢，歷經罷免與補選「雙大敗」的國民黨，原本想扳回一城，但黨政人士分析，陳其邁展有三項特點，而且「政策魂」噴發，不僅讓藍營無功而返，連自己的局處首長都緊張起來，私下互相勉勵得要更認真，否則可能會被市長問倒。

黨政人士分析，陳其邁的第一項特色，是他對於自己的施政方向非常熟悉，幕僚團隊準備40幾頁簡報，竟然全場不看稿，甚至被議長提醒要「注意時間」，讓大家私下都嚇了一跳，「這證明『政策控』不是浪得虛名，這也就跟照稿念的韓國瑜呈現出對比」。

其次，在議員質詢時，陳其邁一律親自回應，避免過去「總機」轉接的狀況，其他局處首長也沒有回應的表現機會。黨政人士說，業務陳其邁「比承辦人員還熟」，讓不少局處首長們，私下都很緊張，強調得更認真，不然搞不好會被市長問倒。

黨政人士分析，陳其邁對政策太熟，問不倒之下，反對黨議員改變策略，而是把質詢時間「用好用滿」，避免讓陳其邁有發揮機會；但是，陳其邁也不是省油的燈，不時要求議員「留點時間讓我回答」，有表現出不怯戰，甚至敢戰，樂於說明政策的態度。

不過，陳其邁除了據理力爭，也針對需要改進事項，當場交辦相關單位處理。黨政人士說，好比議員林富寶希望八八風災後受創、連通東高雄重要溫泉區的台133線道路能儘速修復，而所需的6.7億元須向中央爭取經費，他也就允諾，並要求局處加速簽核。

▼高雄市長陳其邁首次赴議會備質詢。（圖／高雄市府提供）



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