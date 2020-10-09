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蔡英文國慶演說講稿搶先看　宣布3大經濟策略、最新兩岸外交態度

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▲▼國家人權委員會揭牌典禮,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文總統。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

適逢「雙十國慶」，總統蔡英文也將於大會中發表國慶演說，今年以「團結台灣，自信前行」為主題，內容分為四大部分，將談及台灣防疫成果、新台灣經濟戰略、國防戰力，以及外交上，如何積極參與區域合作。

首先，蔡英文國慶演說的第一部份，將談及「台灣防疫成果貢獻國際」。她將強調，今年國慶特別邀請防疫英雄領唱國歌，要感謝防疫英雄對台灣的付出，接著闡述全球疫情的危機，讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌，越來越清晰，也比過去亮眼。

蔡英文將向國人表示，雖然今年辛苦險峻，但因為無數防疫英雄的努力付出，全體國人的團結一致，證明國家逆境生存能力，也建立國民自信，而國際社會對於台灣的支持，也給予我們更多自信前行的勇氣。

接著第二部分，蔡英文將談到「闡述新情勢下的新台灣經濟戰略」。她將說明，台灣雖是疫情下全球少數維持經濟正成長的國家，但全球疫情仍嚴峻的情勢下，必須對疫情後的全球經濟發展，在過去各項產業政策及國際經貿合作基礎上超前部署，打造國人期待的新台灣經濟。

蔡英文將公布政府的三大策略：第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。

演說的第三部分，蔡英文會強調「以堅實國防維護國家安全」。她會重申，以堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。

蔡英文會以上任以來，多次親身訪視各營區的體會，誠摯感念國軍的英勇奉獻，並代表國家及國人感謝全體國軍的堅守崗位、保家衛國。同時，她也將再次揭示打造堅實國防的重點任務，諸如：強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。

至於第四個部分，則涉及外交事務，蔡英文將談到「台灣如何用積極作為參與區域合作」，強調台灣要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。

蔡英文演說中也會重申，堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

在兩岸關係上，蔡英文也將強調，當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，台灣會堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。

最後的結語，蔡英文認為，台灣人民對於和平穩定與繁榮永續的主流民意正趨向一致。她也將藉著國慶演說的機會，呼應上週的金曲獎頒獎典禮上，許多年輕創作者所展現的台灣多元文化，並期許國人團結合作、共度挑戰，讓世世代代的台灣人，對這片土地的文化和價值感到光榮，勇敢走向世界。

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