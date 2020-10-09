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國慶晚會首度移師基隆湧萬人　蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐

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▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人 蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人，蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2020民主台灣‧自信前行」國慶晚會9日在台灣頭基隆正式登場，在今年全球受新冠肺炎疫情肆虐的情形下，國慶晚會在台灣頭基隆舉辦，更是突顯其特殊意義；象徵在疫情相對趨緩的狀況下，由基隆、台灣頭領航前行。總統蔡英聞說，成為國際觀光的重要交通樞紐。

蔡英文指出，今年因為疫情關係，僑胞們必須經過居家檢疫及自主隔離等重重關卡才能回國，因此她特別向僑胞朋友表達謝意「歡迎你們回家！」今年國慶晚會在基隆舉行，基隆是台灣頭也是世界的門戶，這幾年在林右昌市長與蔡適應立委努力下，整個城市脫胎換骨、煥然一新，獲頒亞洲最佳郵輪母港，相信也會繼續成為國際觀光的重要樞紐。

▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人 蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年國慶晚會在基隆舉行，基隆是台灣頭也是世界的門戶。

蔡英文強調，今晚的節目是融合多元且跨世代的流行文化，也是第一次有僑生來參與演出，鄧麗君歌唱比賽的冠軍表演相當精彩，希望大家都能享受今晚的晚會，利用國慶假期到基隆走走，感受基隆的轉變和美好。

身兼國慶籌備會主委的立法院長游錫堃說，國慶晚會選擇基隆的原因，是經過籌備會團隊仔細評估，這幾年在林右昌市長努力下，讓基隆被世界看見，是國際肯定的郵輪母港，也是網路上很多年輕人來遊玩打卡的熱門景點，另外西班牙人1626年從和平島登陸，基隆在大航海時代就與國際接軌，也是國慶晚會選在這裡舉辦的原因之一，只要台灣繼續弘揚民主，一定能讓台灣在這個世界上永續昂揚。

▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人 蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌代表基隆市民歡迎來訪的僑胞及國人。

林右昌除代表基隆市民歡迎來訪的僑胞及國人，也表示基隆是一個港口城市、北台的門戶，台灣是海洋國家，充滿勇敢冒險的精神，代表多元文化及繽紛色彩，不管前方有什麼險阻、困難，大家都可以一起團結跨越，我們存在的價值及堅守的信念由我們來證明，這次在基隆港慶祝國家的生日，在蔡英文總統的領導下，讓世界看見台灣，國慶晚會在基隆，除了有熱鬧精彩的演出，也向所有防疫英雄、守護台灣家園的國軍，以及所有勇敢團結的台灣人致敬。

林右昌特別感謝蔡總統的大力支持，讓基隆蛻變重生，在前方停靠的郵輪探索夢號今晚也一起與大家共同慶祝並出航，代表「民主台灣‧自信前行、大船出港‧航向世界」，就是我們勇敢台灣人的目標，感謝大家的蒞臨讓我們展現基隆的自信與美好，我們也會更加努力，將這個城市蛻變的典範，成為未來台灣城市新生活的想望。

今晚的國慶晚會可說是在疫情趨緩後最受矚目的國家盛事之一，超過五萬人次參與盛會，在這一次的晚會安排中，處處可見基隆在林右昌市長帶領下的蛻變，也讓國人在這場盛典中，見證基隆的進步！

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▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人 蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國慶晚會首度移師基隆湧萬人 蔡英文：基隆成國際觀光交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

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