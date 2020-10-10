國慶登場！馬吳現身、扁蓮缺席　表演、交管一次看

▲109年度國慶大會預演。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國慶大典10日上午8時50分將於總統府前廣場揭幕！屆時除正副總統、5院院長及33位朝野立委出席外，前正副總統馬英九、吳敦義、陳建仁，藍橘黃白等在野黨主席也會到場觀禮。而在表演規劃上，不僅有每年必看的國防部樂聯合儀隊操演、雷虎小組衝場，還包括數個傳統技藝、多元文化的演出。至於交管方面，北市警方自9日晚間10時起，在總統府周邊道路進行人車管制，將直至10日晚間8時止。

2020年國慶大典以「民主台灣 自信前行」為主軸，主視覺以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。國慶大典流程分成「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」等3階段。在國防部聯合樂儀隊、北一女樂儀旗隊、憲兵快反連為活動暖場後，緊接著是陸航CH-47SD直升機吊掛「巨幅國旗」，搭配UH-60M黑鷹直升機邊隊飛越會場上空，並由21位各界防疫有功代表，與台北醫學大學學生組成的「杏聲合唱團」一同領唱國歌。

▲國慶大會活動流程圖。（圖／國慶籌委會提供，點圖可放大）

待大會主席游錫堃致詞、總統講話的第二階段結束後，由陸軍司令部派遣悍馬車12輛、中型戰術輪車6輛組成英雄車隊，提供國軍楷模代表、中華職棒選手、亞錦賽成棒代表隊、世大運奪牌選手，以及勞動部技勤得獎人員搭乘出場，接受致意。典禮邁入第三階段。

在「主題表演」階段，由陳錫煌傳統掌中劇團、北市大武術隊、VOX玩聲樂團、傳源文化藝術團、知名歌仔戲演員廖瓊枝等個人和團體，分為5組表演展現「時代 祝福 新能量」。

到了典禮尾聲，將由雷虎小組乘AT-3教練機採5機大雁隊形編隊，由西向東通過總統府上方，為天空畫上藍白紅彩煙，而壓軸則是甫完成升級的F-16V戰機，首度在府前上空編隊衝場。

▲國慶大會場示意圖。（圖／國慶籌委會提供，點圖可放大）

據了解，這回出席政要包括：正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、前總統馬英九、前副總統吳敦義、陳建仁、國民黨主席江啟臣、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席高鈺婷、民眾黨主席柯文哲及各部會首長。而前正副總統陳水扁、呂秀蓮則受邀，但不出席。

另外，由於正值防疫期間，此次國慶大典出席名單採實名制，除現任正副元首、政府要員、卸任元首、主要政黨黨主席與特別貴賓採保留席外，其餘出席人員包含立委，都必須預約報名。目前已知將出席的立委有，費鴻泰、陳玉珍、柯建銘、鄭運鵬、林宜瑾、賴香伶、王婉諭等共33人。

國慶籌備委員會指出，主辦方將提供入場者的禮品袋內有包括消毒、口罩等用品，並會要求全程配戴口罩。

▲2020國慶大會交管路線範圍。（圖／北市交大提供，以下圖片皆可放大）

至於交通管制方面，北市警局針對國慶大會周邊道路，分兩階段接管。第一階段從9日晚間10時至10日下午1時，人車皆管制。管制範圍有桃源街（不含）、博愛路（含）以東；公園路（含）、中山南路（不含）以西；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北。

第二階段「管車不管人」，管制時間從10日凌晨0時至下午1時，範圍有中華路（不含）、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北。

至於國慶酒會則在10日傍晚5時到晚間7時登場，交管時間從10日下午3時半至晚間8時止，「管車不管人」，範圍有重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

北市警方也提醒，9日晚間10時至10日晚間8時，捷運台大醫院站1號及4號出口往二二八公園的鐵門將關閉。

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