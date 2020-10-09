感謝有你！國慶大會「防疫英雄」將上台領唱國歌

▲109年度國慶大會預演,空軍雷虎小組AT-3衝場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

雙十國慶大典將在10日登場，今年適逢新冠肺炎防疫期間，台灣在各單位的第一線人員努力之下，讓疫情得以在掌握之中。總統蔡英文今（9）日在臉書上指出，在典禮上在將邀請到來自各行各業的防疫英雄，為大家領唱國歌。

蔡英文指出，這些國歌領唱代表，有協助指揮中心宣導防疫措施的醫師，有千里出任務帶國人回家的護理師，也有在實驗室裡分離病毒株、研究抗體的學者專家，有短時間內生產工具機、建立口罩國家隊的業者，有運送防疫物資的郵差，也有在第一線辛苦發放口罩的藥師。

此外，蔡英文也點出，協助落實居家檢疫、居家隔離的村里幹事、基層警員、移民署同仁，以及不可或缺的國軍弟兄姊妹，這些人也都是功不可沒的存在，「這些防疫英雄，或許你不一定認識，但他們都是守護台灣的無名英雄，都有說不完的熱血故事。明天，就讓我們在國慶典禮上，好好向所有的防疫英雄致敬！」

▲國慶焰火10日在台南登場。（圖／翻攝自臺南市政府）

今年的國慶大會以「民主台灣，自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步，為了落實防疫政策，將全面採取實名制，，除現任正副元首、政府要員、卸任元首、主要政黨黨主席與特別貴賓採保留席規劃外，其餘出席人員包含立委都必須在9月18日前完成報名。

除了在總統府前的國慶大會外，今年在台南也將舉辦國慶煙火活動，晚會從10日下午4點30分開始，一路到晚上8點開始施放國慶煙火，現場更有藝人鼓鼓、白安、蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等人接力演出，要讓民眾留下最美好的回憶。